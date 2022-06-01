Власти Запорожья назвали курорты региона конкурентом Сочи

02 июня 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

Курорты Запорожской области могут ежегодно принимать по 5-7 млн человек, заявил Владимир Рогов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курорты Запорожской области по своему туристическому потоку являются конкурентом Сочи. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Запорожская область — это по сути эдакий Краснодарский край в плане потенциала, только вместо Черного моря — Азовское, с еще большей промышленной площадкой. Это без преувеличения всесоюзные здравницы, которые могут принимать спокойно даже при нынешней инфраструктуре 5-7 млн отдыхающих в течение года. Турпоток на курорты области сопоставим с потоком отдыхающих в Сочи, который считается одним из главных курортов России», — сказал Рогов в интервью ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Путин разрешил жителям этих областей получать гражданство России в упрощенном порядке. Запорожье и Херсонская область уже перешли на российскую связь и интернет, пишет RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Курорты Запорожской области по своему туристическому потоку являются конкурентом Сочи. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Запорожская область — это по сути эдакий Краснодарский край в плане потенциала, только вместо Черного моря — Азовское, с еще большей промышленной площадкой. Это без преувеличения всесоюзные здравницы, которые могут принимать спокойно даже при нынешней инфраструктуре 5-7 млн отдыхающих в течение года. Турпоток на курорты области сопоставим с потоком отдыхающих в Сочи, который считается одним из главных курортов России», — сказал Рогов в интервью ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Путин разрешил жителям этих областей получать гражданство России в упрощенном порядке. Запорожье и Херсонская область уже перешли на российскую связь и интернет, пишет RT.