Мэр Тюмени назначил себе нового заместителя

Должность заммэра Тюмени получил Владимир Кильтау Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Владимир Кильтау назначен на должность заместителя главы администрации Тюмени — директора департамента городского хозяйства. Распоряжение об этом подписал глава города Руслан Кухарук, сообщили URA.RU в мэрии. Ранее Кильтау работал руководителем управы Калининского округа Тюмени.

«Владимир Викторович Кильтау назначен заместителем главы города — директором департамента городского хозяйства. С февраля 2018 года он возглавлял управу Калининского административного округа. Среди наиболее значимых проектов, в реализации которых активное участие принимал Кильтау, — благоустройство Гилевской рощи, экопарка Затюменский, сквера Железнодорожников», — рассказали в мэрии.

Место директора департамента городского хозяйства стало вакантно 16 мая. В этот день предшественник Кильтау Семен Тегенцев был назначен главой департамента ЖКХ Тюменской области.