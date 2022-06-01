01 июня 2022

Мэр Тюмени назначил себе нового заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по ЖКХ. Тюменская городская дума. Тюмень, кильтау владимир
Должность заммэра Тюмени получил Владимир Кильтау Фото:

Владимир Кильтау назначен на должность заместителя главы администрации Тюмени — директора департамента городского хозяйства. Распоряжение об этом подписал глава города Руслан Кухарук, сообщили URA.RU в мэрии. Ранее Кильтау работал руководителем управы Калининского округа Тюмени.

«Владимир Викторович Кильтау назначен заместителем главы города — директором департамента городского хозяйства. С февраля 2018 года он возглавлял управу Калининского административного округа. Среди наиболее значимых проектов, в реализации которых активное участие принимал Кильтау, — благоустройство Гилевской рощи, экопарка Затюменский, сквера Железнодорожников», — рассказали в мэрии.

Место директора департамента городского хозяйства стало вакантно 16 мая. В этот день предшественник Кильтау Семен Тегенцев был назначен главой департамента ЖКХ Тюменской области.

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Владимир Кильтау назначен на должность заместителя главы администрации Тюмени — директора департамента городского хозяйства. Распоряжение об этом подписал глава города Руслан Кухарук, сообщили URA.RU в мэрии. Ранее Кильтау работал руководителем управы Калининского округа Тюмени. «Владимир Викторович Кильтау назначен заместителем главы города — директором департамента городского хозяйства. С февраля 2018 года он возглавлял управу Калининского административного округа. Среди наиболее значимых проектов, в реализации которых активное участие принимал Кильтау, — благоустройство Гилевской рощи, экопарка Затюменский, сквера Железнодорожников», — рассказали в мэрии. Место директора департамента городского хозяйства стало вакантно 16 мая. В этот день предшественник Кильтау Семен Тегенцев был назначен главой департамента ЖКХ Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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