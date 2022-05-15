Новый пост в правительстве получил Семен Тегенцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Семен Тегенцев был назначен на должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

«На должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области с 16 мая 2022 года назначен Семен Александрович Тегенцев», — сообщает пресс-служба. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Пост директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области был вакантен с ноября 2021 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что Мугаммир Галиуллин оставил пост директора по собственному желанию.