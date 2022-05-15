15 мая 2022

В Тюменской области назначен главный по ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний город. Тюмень, правительство тюменской области, погода, виды тюмени
Новый пост в правительстве получил Семен Тегенцев Фото:

Семен Тегенцев был назначен на должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

«На должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области с 16 мая 2022 года назначен Семен Александрович Тегенцев», — сообщает пресс-служба. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Пост директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области был вакантен с ноября 2021 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что Мугаммир Галиуллин оставил пост директора по собственному желанию.

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Семен Тегенцев был назначен на должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тюменской области. «На должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области с 16 мая 2022 года назначен Семен Александрович Тегенцев», — сообщает пресс-служба. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Пост директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области был вакантен с ноября 2021 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что Мугаммир Галиуллин оставил пост директора по собственному желанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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