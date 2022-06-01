В Челябинске вынесли приговор подрядчику строительства аэропорта

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Советский районный суд Челябинска огласил приговор в отношении главного инженера столичного АО «Центрдорстрой», виновного в покушении на дачу взятки сотруднику Ростехнадзора. Осужденный являлся представителем генподрядчика по реконструкции аэропорта, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

«Виновный, являясь представителем генподрядчика по реконструкции инфраструктуры аэропорта „Челябинск“, в период подготовки к отдельным мероприятиям в рамках саммитов стран ШОС-БРИКС намеревался через двух посредников передать взятку главному госинспектору Уральского управления Ростехнадзора в сумме 200 тыс. рублей за оказание содействия в выдаче разрешения на проведение пусконаладочных работ и комплексного апробирования энергооборудования. Оно было смонтировано некачественно, в нарушение требований промышленной безопасности», — рассказали в пресс-службе УФСБ.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Судом злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в сумме 2 млн 800 тыс. рублей. Посредники в даче взятки ранее осуждены на два года лишения свободы условно.