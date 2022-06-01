Деньги гранта пойдут на обучение студентов огневой подготовке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На средства гранта от губернатора Александра Моора в Тюмени организуют курсы по огневой подготовке для студентов колледжей и Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Информация о проекте представлена на сайте конкурса. Чтобы молодежь научилась стрелять, выделили 890 тысяч рублей.

«Сейчас в Тюмени не выполняются требования по огневой подготовке участников обязательных военных сборов. У учреждений отсутствуют доступ на стрельбище, специально обученные преподаватели и оружие. Наша команда намерена обучить стрельбе 300 учащихся колледжей и 60 курсантов ТВВИКУ. Спортсмены-энтузиасты готовы работать безвозмездно, ради развития крайне необходимого для государства, в современной ситуации, вида прикладной подготовки», — говорится в информации о проекте, получившем грант губернатора Александра Моора.

На эти цели власти выделили 891 тысячу рублей. Деньги получила региональная общественная организация «Студенческая инициатива».

По словам организаторов проекта, в настоящее время условия для обучения молодежи стрельбе не созданы. Старшеклассники проходят военные сборы только теоретически, на уроках ОБЖ. При этом ранее занятия проходили на стрельбище полигона ТВВИКУ, но в 1990-е годы он был разграблен. А в самом училище дисциплину приглашают преподавать гражданского инструктора, причем бесплатно, так как денег на это нет.

«Норма боеприпасов на курсанта первого курса в год — шесть патронов к пистолету Макарова. Не хочется искать объяснения данной ситуации, но ясно, что со стороны военного ведомства решения проблем обязательной военной подготовки обучающихся в Тюмени ждать в ближайшее время не приходится», — говорится в проекте.

Ранее URA.RU писало, что в рамках конкурса грантов также победил проект, участники которого смогут выбирать роды войск, в которых будут служить. На эти цели выделили почти миллион рублей.

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