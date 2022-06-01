Авиакомпания UTair начала полеты из Тюмени в Тарко-Сале

02 июня 2022 в 10:59 Размер текста - 17 +

Рейсы будут выполняться по вторникам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания UTair на летний период запустила рейсы между Тюменью и Тарко-Сале. Первый самолет отправился утром, по данным информационного табло аэропорта «Рощино». В расписании аэропорта UTair указано, что рейсы будут выполняться по средам и вторникам. Первый самолет из тюменского аэропорта «Рощино» вылетел сегодня в Тарко-Сале. Билеты на эти рейсы субсидируются из бюджета, их стоимость составляет 6 123 рубля. Перелеты осуществляются на АН-24, время в полете составит 2 часа 55 минут. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания UTair открыла продажу на дополнительные рейсы из Тюмени в Красноселькуп. Перевозчик увеличил частоту рейсов из-за повышенного спроса. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

Авиакомпания UTair на летний период запустила рейсы между Тюменью и Тарко-Сале. Первый самолет отправился утром, по данным информационного табло аэропорта «Рощино». В расписании аэропорта UTair указано, что рейсы будут выполняться по средам и вторникам. Первый самолет из тюменского аэропорта «Рощино» вылетел сегодня в Тарко-Сале. Билеты на эти рейсы субсидируются из бюджета, их стоимость составляет 6 123 рубля. Перелеты осуществляются на АН-24, время в полете составит 2 часа 55 минут. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания UTair открыла продажу на дополнительные рейсы из Тюмени в Красноселькуп. Перевозчик увеличил частоту рейсов из-за повышенного спроса.