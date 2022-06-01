01 июня 2022
31 мая 2022

Авиакомпания UTair начала полеты из Тюмени в Тарко-Сале

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр
Рейсы будут выполняться по вторникам Фото:

Авиакомпания UTair на летний период запустила рейсы между Тюменью и Тарко-Сале. Первый самолет отправился утром, по данным информационного табло аэропорта «Рощино».

В расписании аэропорта UTair указано, что рейсы будут выполняться по средам и вторникам. Первый самолет из тюменского аэропорта «Рощино» вылетел сегодня в Тарко-Сале.

Билеты на эти рейсы субсидируются из бюджета, их стоимость составляет 6 123 рубля. Перелеты осуществляются на АН-24, время в полете составит 2 часа 55 минут.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания UTair открыла продажу на дополнительные рейсы из Тюмени в Красноселькуп. Перевозчик увеличил частоту рейсов из-за повышенного спроса.

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Авиакомпания UTair на летний период запустила рейсы между Тюменью и Тарко-Сале. Первый самолет отправился утром, по данным информационного табло аэропорта «Рощино». В расписании аэропорта UTair указано, что рейсы будут выполняться по средам и вторникам. Первый самолет из тюменского аэропорта «Рощино» вылетел сегодня в Тарко-Сале. Билеты на эти рейсы субсидируются из бюджета, их стоимость составляет 6 123 рубля. Перелеты осуществляются на АН-24, время в полете составит 2 часа 55 минут. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания UTair открыла продажу на дополнительные рейсы из Тюмени в Красноселькуп. Перевозчик увеличил частоту рейсов из-за повышенного спроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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