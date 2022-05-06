Utair запускает дополнительные рейсы из ЯНАО в Тюмень 06 мая 2022 в 12:56 Размер текста - 17 + Перелеты будут совершаться на ATR-72 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дополнительный рейс между Красноселькупом и Тюменью открыла компания Utair. Он будет работать до конца лета, сообщается в telegram-канале главы Красноселькупского района, Юрия Фишера. «Земляки! Долгожданная новость! Открылась продажа авиабилетов по маршруту Красноселькуп-Тюмень и обратно по средам с 01.06.2022 по 30.09.2022», — пишет в своем telegram-канале чиновник. Перелеты будут осуществляться на самолетах ATR-72. По рейсам в понедельник и пятницу следуют менее комфортные и вместительные Ан-24. Так же уменьшится время в полете, 3 ч 05 мин на ATR-72 против 3 ч 30 мин на Ан-24. Ранее URA.RU рассказывало, что авиасообщение между Красноселькупом и Тюменью на самолетах Ан-24 возобновила компания Utair. Позже перевозчик увеличил частоту рейсов из-за повышенного спроса. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» . Дополнительный рейс между Красноселькупом и Тюменью открыла компания Utair. Он будет работать до конца лета, сообщается в telegram-канале главы Красноселькупского района, Юрия Фишера. «Земляки! Долгожданная новость! Открылась продажа авиабилетов по маршруту Красноселькуп-Тюмень и обратно по средам с 01.06.2022 по 30.09.2022», — пишет в своем telegram-канале чиновник. Перелеты будут осуществляться на самолетах ATR-72. По рейсам в понедельник и пятницу следуют менее комфортные и вместительные Ан-24. Так же уменьшится время в полете, 3 ч 05 мин на ATR-72 против 3 ч 30 мин на Ан-24. Ранее URA.RU рассказывало, что авиасообщение между Красноселькупом и Тюменью на самолетах Ан-24 возобновила компания Utair. Позже перевозчик увеличил частоту рейсов из-за повышенного спроса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям