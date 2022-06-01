В Екатеринбурге водитель легковушки сбил двух детей на самокате. Фото

02 июня 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на набережной Рабочей Молодежи вечером 1 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Екатеринбурга вечером 1 июня 20-летняя автолюбительница сбила двигавшихся на одном электросамокате двоих подростков 14 и 15 лет. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель легковой машины, двигаясь по набережной Рабочей Молодежи со стороны улицы Химиков в сторону 8 Марта, допустил наезд на двух подростков. Они переезжали проезжую часть на электросамокате слева направо по ходу движения транспортного средства», — говорится в сообщении. Уточняется, что за рулем автомобиля находилась 20-летняя девушка, имеющая стаж вождения менее трех лет. Дети получили различные травмы и были доставлены в лечебное учреждение. Как пояснили родители пострадавших подростков, самокат в аренду дети взяли без их разрешения с аккаунта более взрослого товарища. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В центре Екатеринбурга вечером 1 июня 20-летняя автолюбительница сбила двигавшихся на одном электросамокате двоих подростков 14 и 15 лет. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель легковой машины, двигаясь по набережной Рабочей Молодежи со стороны улицы Химиков в сторону 8 Марта, допустил наезд на двух подростков. Они переезжали проезжую часть на электросамокате слева направо по ходу движения транспортного средства», — говорится в сообщении. Уточняется, что за рулем автомобиля находилась 20-летняя девушка, имеющая стаж вождения менее трех лет. Дети получили различные травмы и были доставлены в лечебное учреждение. Как пояснили родители пострадавших подростков, самокат в аренду дети взяли без их разрешения с аккаунта более взрослого товарища.