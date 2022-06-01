В Пермском крае на берегу реки пройдет рок-фестиваль

02 июня 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Организаторы обещают незабываемые эмоции и живую музыку Фото: Александр Мамаев © URA.RU В селе Троица Пермского края 11 июня состоится фестиваль живой музыки «Рок над Сылвой». Концерт пройдет на базе «Раздолье». «Наш фестиваль — для любителей быстрой, тяжелой музыки. Тем не менее, мы приглашаем не только фанатов рока, но и семьи с детьми, которые хотят хорошо провести время. Все музыканты приезжают с детьми. Наш фестиваль позволит как танцевать прямо у сцены, так и купаться, сидеть у костра и просто отдыхать», — рассказал один из организаторов фестиваля Александр Соловьев корреспонденту URA.RU. Для гостей выступят такие группы, как «Планетарий», «Сердце Каина», «МоеМоре», «Паприка», «Третий тайм», Papa Karlo, Jimmy Sticks, Einheria, Valmara59 и другие. Для тех, кто захочет остаться, на территории фестиваля предусмотрено несколько вариантов — палаточный городок, уютные деревянные домики, вместимостью от двух до шести человек и номера в двух гостиницах категории «стандарт», «люкс», «полу-люкс». Стоимость входного билета — 500 рублей. Проживание обойдется от 700 рублей на человека. Ранее стало известно, что в этом году в Пермском крае после долгого перерыва проведут «Зов Пармы». Даты фестиваля: 23—24 июля, место проведения — Чердынский городской округ. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

В селе Троица Пермского края 11 июня состоится фестиваль живой музыки «Рок над Сылвой». Концерт пройдет на базе «Раздолье». «Наш фестиваль — для любителей быстрой, тяжелой музыки. Тем не менее, мы приглашаем не только фанатов рока, но и семьи с детьми, которые хотят хорошо провести время. Все музыканты приезжают с детьми. Наш фестиваль позволит как танцевать прямо у сцены, так и купаться, сидеть у костра и просто отдыхать», — рассказал один из организаторов фестиваля Александр Соловьев корреспонденту URA.RU. Для гостей выступят такие группы, как «Планетарий», «Сердце Каина», «МоеМоре», «Паприка», «Третий тайм», Papa Karlo, Jimmy Sticks, Einheria, Valmara59 и другие. Для тех, кто захочет остаться, на территории фестиваля предусмотрено несколько вариантов — палаточный городок, уютные деревянные домики, вместимостью от двух до шести человек и номера в двух гостиницах категории «стандарт», «люкс», «полу-люкс». Стоимость входного билета — 500 рублей. Проживание обойдется от 700 рублей на человека. Ранее стало известно, что в этом году в Пермском крае после долгого перерыва проведут «Зов Пармы». Даты фестиваля: 23—24 июля, место проведения — Чердынский городской округ.