01 июня 2022

В Пермском крае на берегу реки пройдет рок-фестиваль

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Рок-фестиваль Урал Фест 2016. Ural Fest на озере Балтым. Екатеринбург, концерт, урал фест, ural fest, рок-фестиваль, цветные волосы, девушка, молодежь
Организаторы обещают незабываемые эмоции и живую музыку Фото:

В селе Троица Пермского края 11 июня состоится фестиваль живой музыки «Рок над Сылвой». Концерт пройдет на базе «Раздолье».

«Наш фестиваль — для любителей быстрой, тяжелой музыки. Тем не менее, мы приглашаем не только фанатов рока, но и семьи с детьми, которые хотят хорошо провести время. Все музыканты приезжают с детьми. Наш фестиваль позволит как танцевать прямо у сцены, так и купаться, сидеть у костра и просто отдыхать», — рассказал один из организаторов фестиваля Александр Соловьев корреспонденту URA.RU. Для гостей выступят такие группы, как «Планетарий», «Сердце Каина», «МоеМоре», «Паприка», «Третий тайм», Papa Karlo, Jimmy Sticks, Einheria, Valmara59 и другие.

Для тех, кто захочет остаться, на территории фестиваля предусмотрено несколько вариантов — палаточный городок, уютные деревянные домики, вместимостью от двух до шести человек и номера в двух гостиницах категории «стандарт», «люкс», «полу-люкс». Стоимость входного билета — 500 рублей. Проживание обойдется от 700 рублей на человека.

Ранее стало известно, что в этом году в Пермском крае после долгого перерыва проведут «Зов Пармы». Даты фестиваля: 23—24 июля, место проведения — Чердынский городской округ.

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В селе Троица Пермского края 11 июня состоится фестиваль живой музыки «Рок над Сылвой». Концерт пройдет на базе «Раздолье». «Наш фестиваль — для любителей быстрой, тяжелой музыки. Тем не менее, мы приглашаем не только фанатов рока, но и семьи с детьми, которые хотят хорошо провести время. Все музыканты приезжают с детьми. Наш фестиваль позволит как танцевать прямо у сцены, так и купаться, сидеть у костра и просто отдыхать», — рассказал один из организаторов фестиваля Александр Соловьев корреспонденту URA.RU. Для гостей выступят такие группы, как «Планетарий», «Сердце Каина», «МоеМоре», «Паприка», «Третий тайм», Papa Karlo, Jimmy Sticks, Einheria, Valmara59 и другие. Для тех, кто захочет остаться, на территории фестиваля предусмотрено несколько вариантов — палаточный городок, уютные деревянные домики, вместимостью от двух до шести человек и номера в двух гостиницах категории «стандарт», «люкс», «полу-люкс». Стоимость входного билета — 500 рублей. Проживание обойдется от 700 рублей на человека. Ранее стало известно, что в этом году в Пермском крае после долгого перерыва проведут «Зов Пармы». Даты фестиваля: 23—24 июля, место проведения — Чердынский городской округ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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