29 мая 2022

После долгого перерыва в Пермском крае проведут «Зов Пармы»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль еды
Природный фестиваль пройдет 23—24 июля Фото:

Ландшафтный-этнографический фестиваль «Зов Пармы» пройдет в Пермском крае в 2022 году. Предыдущие два года фестиваль отменяли из-за пандемии коронавируса.

«Этим летом в Пермском крае после двухлетнего перерыва вновь состоится фестиваль „Зов Пармы“», — сообщает интернет-газета «Текст». Даты проведения фестиваля: 23—24 июля, место проведения — Чердынский городской округ.

В 2020 и 2021 году «Зов Пармы» отменяли из-за коронавирусных ограничений. Фестиваль проходит ежегодно с 2011 года. На нем проводятся театральные представления, старинные танцы, выступления фолк-музыкантов, фехтовальные турниры и бои и пр.

Ландшафтный-этнографический фестиваль «Зов Пармы» пройдет в Пермском крае в 2022 году. Предыдущие два года фестиваль отменяли из-за пандемии коронавируса. «Этим летом в Пермском крае после двухлетнего перерыва вновь состоится фестиваль „Зов Пармы“», — сообщает интернет-газета «Текст». Даты проведения фестиваля: 23—24 июля, место проведения — Чердынский городской округ. В 2020 и 2021 году «Зов Пармы» отменяли из-за коронавирусных ограничений. Фестиваль проходит ежегодно с 2011 года. На нем проводятся театральные представления, старинные танцы, выступления фолк-музыкантов, фехтовальные турниры и бои и пр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...