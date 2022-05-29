После долгого перерыва в Пермском крае проведут «Зов Пармы»

30 мая 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

Природный фестиваль пройдет 23—24 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU Ландшафтный-этнографический фестиваль «Зов Пармы» пройдет в Пермском крае в 2022 году. Предыдущие два года фестиваль отменяли из-за пандемии коронавируса. «Этим летом в Пермском крае после двухлетнего перерыва вновь состоится фестиваль „Зов Пармы“», — сообщает интернет-газета «Текст». Даты проведения фестиваля: 23—24 июля, место проведения — Чердынский городской округ. В 2020 и 2021 году «Зов Пармы» отменяли из-за коронавирусных ограничений. Фестиваль проходит ежегодно с 2011 года. На нем проводятся театральные представления, старинные танцы, выступления фолк-музыкантов, фехтовальные турниры и бои и пр.

Ландшафтный-этнографический фестиваль «Зов Пармы» пройдет в Пермском крае в 2022 году. Предыдущие два года фестиваль отменяли из-за пандемии коронавируса. «Этим летом в Пермском крае после двухлетнего перерыва вновь состоится фестиваль „Зов Пармы“», — сообщает интернет-газета «Текст». Даты проведения фестиваля: 23—24 июля, место проведения — Чердынский городской округ. В 2020 и 2021 году «Зов Пармы» отменяли из-за коронавирусных ограничений. Фестиваль проходит ежегодно с 2011 года. На нем проводятся театральные представления, старинные танцы, выступления фолк-музыкантов, фехтовальные турниры и бои и пр.