После долгого перерыва в Пермском крае проведут «Зов Пармы»

Природный фестиваль пройдет 23—24 июля
Ландшафтный-этнографический фестиваль «Зов Пармы» пройдет в Пермском крае в 2022 году. Предыдущие два года фестиваль отменяли из-за пандемии коронавируса.
«Этим летом в Пермском крае после двухлетнего перерыва вновь состоится фестиваль „Зов Пармы“», — сообщает интернет-газета «Текст». Даты проведения фестиваля: 23—24 июля, место проведения — Чердынский городской округ.
В 2020 и 2021 году «Зов Пармы» отменяли из-за коронавирусных ограничений. Фестиваль проходит ежегодно с 2011 года. На нем проводятся театральные представления, старинные танцы, выступления фолк-музыкантов, фехтовальные турниры и бои и пр.