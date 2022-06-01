Уральский завод будет делать запчасти для Airbus и Boeing

02 июня 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Российские компании готовятся делать запчасти для иностранных самолетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) получил от Росавиации сертификат, разрешающий разрабатывать запчасти для иностранных самолетов Airbus и Boeing. Наличие данного документа позволяет заниматься импортозамещением деталей интерьера салонов, кресел и оборудования для кухонь. «Наш завод располагает квалифицированными кадрами, современным диагностическим оборудованием, парком высокоточных станков. Применительно к выпуску комплектующих изделий для воздушных судов иностранного производства нами сейчас проводится работа по изучению этого рыночного сегмента, определению потребностей авиакомпаний. Мы ведем тесный диалог с потенциальными заказчиками», — сообщили пресс-службе завода. Помимо УЗГА, такой сертификат получили ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics, «Авиационные инженерные решения» и институт «Навигатор». Подали заявки на сертификацию «Волга-Днепр инжиниринг», «Ютэйр-инжиниринг», «Авиагранд», группы «Аэрофлот» и «Авиаинтерком», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. После рассмотрения заявки от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева правительственная комиссия РФ по региональному развитию выделила 1 миллиард рублей на строительство производственного комплекса завода. Ранее URA.RU сообщало, что УЗГА разместил на платформе по поиску работы HeadHunter свыше 170 вакансий меньше чем за месяц. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) получил от Росавиации сертификат, разрешающий разрабатывать запчасти для иностранных самолетов Airbus и Boeing. Наличие данного документа позволяет заниматься импортозамещением деталей интерьера салонов, кресел и оборудования для кухонь. «Наш завод располагает квалифицированными кадрами, современным диагностическим оборудованием, парком высокоточных станков. Применительно к выпуску комплектующих изделий для воздушных судов иностранного производства нами сейчас проводится работа по изучению этого рыночного сегмента, определению потребностей авиакомпаний. Мы ведем тесный диалог с потенциальными заказчиками», — сообщили пресс-службе завода. Помимо УЗГА, такой сертификат получили ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics, «Авиационные инженерные решения» и институт «Навигатор». Подали заявки на сертификацию «Волга-Днепр инжиниринг», «Ютэйр-инжиниринг», «Авиагранд», группы «Аэрофлот» и «Авиаинтерком», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. После рассмотрения заявки от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева правительственная комиссия РФ по региональному развитию выделила 1 миллиард рублей на строительство производственного комплекса завода. Ранее URA.RU сообщало, что УЗГА разместил на платформе по поиску работы HeadHunter свыше 170 вакансий меньше чем за месяц.