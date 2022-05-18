Вакансии Уральского завода гражданской авиации размещены на сайте HeadHunter Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) разместил на платформе по поиску работы HeadHunter свыше 170 вакансий меньше чем за месяц. Предприятие ищет новых сотрудников в 15 городах страны, в том числе Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

На прошлой неделе Минпромторг выделил уральскому заводу средства на завершение производства самолета «Байкал». Данную модель должны производить на замену советских кукурузников «Ан-2». Стоимость контракта составляет почти 3,5 млрд рублей, срок окончания работ — ноябрь 2024 года. Сразу после этого завод выставил на HeadHunter свыше 50 вакансий.

Согласно опубликованным на платформе вакансиям, УЗГА ищет руководителей, начальников, менеджеров и экономистов. Также на завод требуются пиарщики, испытатели с высшим образованием. Инженеров-конструкторов нанимают в отделы механизации крыла и оперения, планера, компрессоров, шасси.

Самолет «Байкал» оснащен зарубежным мотором General Electriс H80-100, его планируется заменить на российский газотурбинный ВК-800СМ к 2024 году. Правительство РФ планировало направить средства на строительство нового корпуса УЗГА в Екатеринбурге, где будут выпускать пассажирские самолеты. В 2020 году была информация, что руководство завода планирует открыть новое производство в Ульяновске, если не сможет договориться о бюджетном финансировании данного проекта в «Титановой долине», но в правительстве Свердловской области эту информацию опровергли.