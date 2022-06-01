01 июня 2022
31 мая 2022

В детских садах ЯНАО откроют круглосуточные группы

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, спальня, детские кровати
Группы круглосуточного пребывания откроются в Лабытнанги с сентября Фото:

В детском саду «Едейко» города Лабытнанги в ЯНАО в сентябре откроют группы круглосуточного пребывания детей. Информация стала известна в ходе личного приема жителей города председателем законодательного собрания края Сергеем Ямкиным, сообщают в пресс-центре регионального парламента.

«Уже в сентябре в детском саду „Едейко“ планируется открыть группы круглосуточного пребывания для детей с 4 до 7 лет. Родители смогут оставить детей под присмотром воспитателей с 7:00 понедельника до 18:00 субботы», — написано в пресс-релизе заксобрания.

Сергей Ямкин отметил актуальность создания таких групп для родителей, которые заняты на непрерывном производстве. Также глава заксобрания рассказал о проведении мониторинга, в ходе которого выяснится количество семей, желающих воспользоваться такими услугами.

Ранее URA.RU сообщало, что в детских садах ЯНАО откроют группы выходного дня за дополнительную плату. Услугой могут воспользоваться родители детей от двух до семи лет.

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В детском саду «Едейко» города Лабытнанги в ЯНАО в сентябре откроют группы круглосуточного пребывания детей. Информация стала известна в ходе личного приема жителей города председателем законодательного собрания края Сергеем Ямкиным, сообщают в пресс-центре регионального парламента. «Уже в сентябре в детском саду „Едейко“ планируется открыть группы круглосуточного пребывания для детей с 4 до 7 лет. Родители смогут оставить детей под присмотром воспитателей с 7:00 понедельника до 18:00 субботы», — написано в пресс-релизе заксобрания. Сергей Ямкин отметил актуальность создания таких групп для родителей, которые заняты на непрерывном производстве. Также глава заксобрания рассказал о проведении мониторинга, в ходе которого выяснится количество семей, желающих воспользоваться такими услугами. Ранее URA.RU сообщало, что в детских садах ЯНАО откроют группы выходного дня за дополнительную плату. Услугой могут воспользоваться родители детей от двух до семи лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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