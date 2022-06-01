В детских садах ЯНАО откроют круглосуточные группы

02 июня 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Группы круглосуточного пребывания откроются в Лабытнанги с сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В детском саду «Едейко» города Лабытнанги в ЯНАО в сентябре откроют группы круглосуточного пребывания детей. Информация стала известна в ходе личного приема жителей города председателем законодательного собрания края Сергеем Ямкиным, сообщают в пресс-центре регионального парламента. «Уже в сентябре в детском саду „Едейко“ планируется открыть группы круглосуточного пребывания для детей с 4 до 7 лет. Родители смогут оставить детей под присмотром воспитателей с 7:00 понедельника до 18:00 субботы», — написано в пресс-релизе заксобрания. Сергей Ямкин отметил актуальность создания таких групп для родителей, которые заняты на непрерывном производстве. Также глава заксобрания рассказал о проведении мониторинга, в ходе которого выяснится количество семей, желающих воспользоваться такими услугами. Ранее URA.RU сообщало, что в детских садах ЯНАО откроют группы выходного дня за дополнительную плату. Услугой могут воспользоваться родители детей от двух до семи лет. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

В детском саду «Едейко» города Лабытнанги в ЯНАО в сентябре откроют группы круглосуточного пребывания детей. Информация стала известна в ходе личного приема жителей города председателем законодательного собрания края Сергеем Ямкиным, сообщают в пресс-центре регионального парламента. «Уже в сентябре в детском саду „Едейко“ планируется открыть группы круглосуточного пребывания для детей с 4 до 7 лет. Родители смогут оставить детей под присмотром воспитателей с 7:00 понедельника до 18:00 субботы», — написано в пресс-релизе заксобрания. Сергей Ямкин отметил актуальность создания таких групп для родителей, которые заняты на непрерывном производстве. Также глава заксобрания рассказал о проведении мониторинга, в ходе которого выяснится количество семей, желающих воспользоваться такими услугами. Ранее URA.RU сообщало, что в детских садах ЯНАО откроют группы выходного дня за дополнительную плату. Услугой могут воспользоваться родители детей от двух до семи лет.