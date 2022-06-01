Новиков ответил за Куйвашева об отношении к спецоперации

Исполнитель и композитор Александр Новиков ответил телеведущему Владимиру Соловьеву за свердловского губернатора Евгения Куйвашева об отношении главы региона к спецоперации на Украине. Ответ прозвучал в прямом эфире программы «СоловьевLive».
«Положа руку на сердце, говорю за него, как за его друга — он действительно за [проведение спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины]. Но [Евгений Куйвашев] не может принимать чью-то сторону в агрессивном порядке, его задача как губернатора — сгладить ситуацию и сделать так, чтобы протестующие нашли консенсус», — заявил бард Новиков. Ранее московский журналист неоднократно призывал Евгения Куйвашева высказать свое отношение к специальной операции на Украине.
Конфликт между Соловьевым и жителями Екатеринбурга разгорелся после заявления телеведущего, что Екатеринбург — «центр мерзотной либероты». В продолжение своих нападок на Екатеринбург Соловьев предложил отправить в Свердловскую область главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, чтобы тот «обучил» губернатора Евгения Куйвашева.
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Исполнитель и композитор Александр Новиков ответил телеведущему Владимиру Соловьеву за свердловского губернатора Евгения Куйвашева об отношении главы региона к спецоперации на Украине. Ответ прозвучал в прямом эфире программы «СоловьевLive». «Положа руку на сердце, говорю за него, как за его друга — он действительно за [проведение спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины]. Но [Евгений Куйвашев] не может принимать чью-то сторону в агрессивном порядке, его задача как губернатора — сгладить ситуацию и сделать так, чтобы протестующие нашли консенсус», — заявил бард Новиков. Ранее московский журналист неоднократно призывал Евгения Куйвашева высказать свое отношение к специальной операции на Украине. Конфликт между Соловьевым и жителями Екатеринбурга разгорелся после заявления телеведущего, что Екатеринбург — «центр мерзотной либероты». В продолжение своих нападок на Екатеринбург Соловьев предложил отправить в Свердловскую область главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, чтобы тот «обучил» губернатора Евгения Куйвашева.