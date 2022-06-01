Новиков ответил за Куйвашева об отношении к спецоперации

02 июня 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

Бард Новиков вышел в эфир в программе Соловьева утром 2 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Исполнитель и композитор Александр Новиков ответил телеведущему Владимиру Соловьеву за свердловского губернатора Евгения Куйвашева об отношении главы региона к спецоперации на Украине. Ответ прозвучал в прямом эфире программы «СоловьевLive». «Положа руку на сердце, говорю за него, как за его друга — он действительно за [проведение спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины]. Но [Евгений Куйвашев] не может принимать чью-то сторону в агрессивном порядке, его задача как губернатора — сгладить ситуацию и сделать так, чтобы протестующие нашли консенсус», — заявил бард Новиков. Ранее московский журналист неоднократно призывал Евгения Куйвашева высказать свое отношение к специальной операции на Украине. Конфликт между Соловьевым и жителями Екатеринбурга разгорелся после заявления телеведущего, что Екатеринбург — «центр мерзотной либероты». В продолжение своих нападок на Екатеринбург Соловьев предложил отправить в Свердловскую область главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, чтобы тот «обучил» губернатора Евгения Куйвашева. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Исполнитель и композитор Александр Новиков ответил телеведущему Владимиру Соловьеву за свердловского губернатора Евгения Куйвашева об отношении главы региона к спецоперации на Украине. Ответ прозвучал в прямом эфире программы «СоловьевLive». «Положа руку на сердце, говорю за него, как за его друга — он действительно за [проведение спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины]. Но [Евгений Куйвашев] не может принимать чью-то сторону в агрессивном порядке, его задача как губернатора — сгладить ситуацию и сделать так, чтобы протестующие нашли консенсус», — заявил бард Новиков. Ранее московский журналист неоднократно призывал Евгения Куйвашева высказать свое отношение к специальной операции на Украине. Конфликт между Соловьевым и жителями Екатеринбурга разгорелся после заявления телеведущего, что Екатеринбург — «центр мерзотной либероты». В продолжение своих нападок на Екатеринбург Соловьев предложил отправить в Свердловскую область главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, чтобы тот «обучил» губернатора Евгения Куйвашева.