01 июня 2022

Новиков ответил за Куйвашева об отношении к спецоперации

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Пресс-показ мировой премьеры мюзикла «Лофт. История красивой жизни» в Уральском государственном театре эстрады. Екатеринбург, новиков александр
Бард Новиков вышел в эфир в программе Соловьева утром 2 июня Фото:
новость из сюжета
Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Исполнитель и композитор Александр Новиков ответил телеведущему Владимиру Соловьеву за свердловского губернатора Евгения Куйвашева об отношении главы региона к спецоперации на Украине. Ответ прозвучал в прямом эфире программы «СоловьевLive».

«Положа руку на сердце, говорю за него, как за его друга — он действительно за [проведение спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины]. Но [Евгений Куйвашев] не может принимать чью-то сторону в агрессивном порядке, его задача как губернатора — сгладить ситуацию и сделать так, чтобы протестующие нашли консенсус», — заявил бард Новиков. Ранее московский журналист неоднократно призывал Евгения Куйвашева высказать свое отношение к специальной операции на Украине.

Конфликт между Соловьевым и жителями Екатеринбурга разгорелся после заявления телеведущего, что Екатеринбург — «центр мерзотной либероты». В продолжение своих нападок на Екатеринбург Соловьев предложил отправить в Свердловскую область главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, чтобы тот «обучил» губернатора Евгения Куйвашева.

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Исполнитель и композитор Александр Новиков ответил телеведущему Владимиру Соловьеву за свердловского губернатора Евгения Куйвашева об отношении главы региона к спецоперации на Украине. Ответ прозвучал в прямом эфире программы «СоловьевLive». «Положа руку на сердце, говорю за него, как за его друга — он действительно за [проведение спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины]. Но [Евгений Куйвашев] не может принимать чью-то сторону в агрессивном порядке, его задача как губернатора — сгладить ситуацию и сделать так, чтобы протестующие нашли консенсус», — заявил бард Новиков. Ранее московский журналист неоднократно призывал Евгения Куйвашева высказать свое отношение к специальной операции на Украине. Конфликт между Соловьевым и жителями Екатеринбурга разгорелся после заявления телеведущего, что Екатеринбург — «центр мерзотной либероты». В продолжение своих нападок на Екатеринбург Соловьев предложил отправить в Свердловскую область главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, чтобы тот «обучил» губернатора Евгения Куйвашева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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