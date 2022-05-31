31 мая 2022

Соловьев предложил отправить Кадырова на «переобучение» Куйвашева. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Соловьев считает, что в Свердловскую область нужно отправить Кадырова, чтобы он занялся «переобучением» Куйвашева Фото:

Телеведущий Владимир Соловьев предложил отправить главу Чечни Рамзана Кадырова в Свердловскую область, чтобы он «обучил» губернатора Евгения Куйвашева. С таким предложением журналист выступил в утреннем эфире шоу «Соловьев.LIVE».

«Может, действительно, надо Рамзана Ахматовича [Кадырова] отправить [в Свердловскую область], чтобы уму-разуму поучил Куйвашева. Ну вот просто удивительно. Мда…», — сообщил Соловьев.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где учащиеся устроили танец, в котором можно усмотреть «признаки ЛГБТ». Директор лицея Любовь Кулева сообщила URA.RU, что не видит в танце лицеистов ничего дурного. В мэрии также подчеркнули, что вышло недоразумение, и дети всего лишь неудачно спародировали молодежный клип. Однако региональный министр образования Юрий Биктуганов заявил, что Кулеву нужно уволить. Родители собирают подписи в поддержку директора, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступился за Кулеву.

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Телеведущий Владимир Соловьев предложил отправить главу Чечни Рамзана Кадырова в Свердловскую область, чтобы он «обучил» губернатора Евгения Куйвашева. С таким предложением журналист выступил в утреннем эфире шоу «Соловьев.LIVE». «Может, действительно, надо Рамзана Ахматовича [Кадырова] отправить [в Свердловскую область], чтобы уму-разуму поучил Куйвашева. Ну вот просто удивительно. Мда…», — сообщил Соловьев. Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где учащиеся устроили танец, в котором можно усмотреть «признаки ЛГБТ». Директор лицея Любовь Кулева сообщила URA.RU, что не видит в танце лицеистов ничего дурного. В мэрии также подчеркнули, что вышло недоразумение, и дети всего лишь неудачно спародировали молодежный клип. Однако региональный министр образования Юрий Биктуганов заявил, что Кулеву нужно уволить. Родители собирают подписи в поддержку директора, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступился за Кулеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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