Подрядчик отремонтирует дом в Салехарде Фото: Карина Безносова © URA.RU

Дом на улице Глазкова в Салехарде (ЯНАО) подпирали краном, чтобы сохранить тепло в здании, не намочить утепление и чтобы подсистема конструкции не развалилась. Об этом журналистам сообщил начальник участка, подрядчик Виталий Куршин.

«Все помнят, что осенью оборвало этот фасад. Задача была сохранить тепловой контур, не намочить утепление и сделать временные меры. Как только увидели, что фасад начал „дышать“, я дал приказ поставить кран для того, чтобы не было разрушения и подсистема не развалилась. Мы предупреждали и прокуратуру, и другие контролирующие органы, что у нас запланированы работы на лето. Раз произошел такой ажиотаж, мы сейчас полностью разберем и укрепим этот торец», — рассказал представитель застройщика.

Также Виталий Куршин сообщил URA.RU, что проектировщики взяли средние расчеты ветровой нагрузки и от стихии никто не был застрахован. «Есть у нас проектные расчеты, но ввиду того, что рядом дорога, торец открытый, получились дополнительные нагрузки выше расчетов. Мы действовали по плану и смотрели за ситуацией», — рассказал подрядчик.

Ранее URA.RU сообщало, что строительство дома на улице Глазкова спонсировал Фонд жилищного строительства ЯНАО. Подрядчик обещал приступить к ремонту дома уже сегодня.