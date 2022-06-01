Хуснуллин пообещал Кургану сотни миллионов рублей на ремонт сетей

Курган получит 265 млн рублей на ремонт сетей под оживленной улицей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-премьер России Марат Хуснуллин пообещал выделить Кургану 265 миллионов рублей на ремонт сетей под улицей Коли Мяготина. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Прошла видеоконференция с участием заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Речь шла о начале ремонта сетей под улицей Коли Мяготина. Нам согласован первый транш — 265 млн рублей. Планируется начать в этом году после получения финансирования», — написал глава региона.

Шумков отметил, что улица находится в плохом состоянии. «Чтобы приступить к ремонту самой дороги, нужно разбираться с сетями», — заключил он.

В 2019 году бывший глава Кургана Андрей Потапов говорил, что к ремонту самых загруженных в Кургане улиц Куйбышева и Коли Мяготина не дают приступить плохие коммуникации, которые могут разрушиться. По данным компании «Водный Союз», сети Кургана изношены на 96%.