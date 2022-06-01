Силовики провели обыски у сотрудницы свердловского главка полиции. Ее подозревают в коррупции

02 июня 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Силовики пытались силой попасть в квартиру Юлии Макеровой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Каменске-Уральском прошли обыски в квартире следователя ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области Юлии Макеровой. Женщина при виде силовиков закрылась дома и не открывала, пока они не принесли болгарку. Макерову подозревают в коррупции в деле о банде сутенеров, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «У Юлии Макеровой проводили обыск в Каменске-Уральском. Чтобы проникнуть в ее квартиру, пришлось вызвать сотрудников МЧС с болгаркой», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что Макерову подозревают в получении взятки во время расследования уголовного дела. Предположительно, деньги ей давали потерпевшие. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он воздержался от комментариев. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что сможет прокомментировать информацию только после появления официальных данных от Следственного комитета. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении Макеровой и ее адвоката возбудили уголовное дело о взятках. По версии следствия, ее адвокат выступала посредником в коррупционной схеме. Предположительно, она работала над делом банды сутенеров, обвиняемых в организации проституции. Якобы Макерова передала одному из потерпевших материалы дела. Взамен ей отремонтировали автомобиль. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Каменске-Уральском прошли обыски в квартире следователя ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области Юлии Макеровой. Женщина при виде силовиков закрылась дома и не открывала, пока они не принесли болгарку. Макерову подозревают в коррупции в деле о банде сутенеров, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «У Юлии Макеровой проводили обыск в Каменске-Уральском. Чтобы проникнуть в ее квартиру, пришлось вызвать сотрудников МЧС с болгаркой», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что Макерову подозревают в получении взятки во время расследования уголовного дела. Предположительно, деньги ей давали потерпевшие. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он воздержался от комментариев. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что сможет прокомментировать информацию только после появления официальных данных от Следственного комитета. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении Макеровой и ее адвоката возбудили уголовное дело о взятках. По версии следствия, ее адвокат выступала посредником в коррупционной схеме. Предположительно, она работала над делом банды сутенеров, обвиняемых в организации проституции. Якобы Макерова передала одному из потерпевших материалы дела. Взамен ей отремонтировали автомобиль.