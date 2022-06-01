01 июня 2022

Охотники ЯНАО могут получить документы онлайн

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Клипарт по теме Порох. Охота. Челябинск., охотничий билет
Охотники смогут подавать заявки на охотничий билет, не выходя из дома Фото:

В ЯНАО с 1 июня заявление на охотничий билет можно подать онлайн через портал Госуслуг. Такое заявление сделали в пресс-службе правительства ЯНАО.

«На Ямале расширяется спектр социально-значимых услуг, которые можно получить в электронном формате. С 1 июня появилась возможность подать заявление на получение (аннулирование) охотничьего билета единого федерального образца», — пишут представители правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО задержали двух человек за незаконную охоту. Мужчины до задержания успели убить четырех животных.

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В ЯНАО с 1 июня заявление на охотничий билет можно подать онлайн через портал Госуслуг. Такое заявление сделали в пресс-службе правительства ЯНАО. «На Ямале расширяется спектр социально-значимых услуг, которые можно получить в электронном формате. С 1 июня появилась возможность подать заявление на получение (аннулирование) охотничьего билета единого федерального образца», — пишут представители правительства. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО задержали двух человек за незаконную охоту. Мужчины до задержания успели убить четырех животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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