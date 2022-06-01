Охотники ЯНАО могут получить документы онлайн

Охотники смогут подавать заявки на охотничий билет, не выходя из дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО с 1 июня заявление на охотничий билет можно подать онлайн через портал Госуслуг. Такое заявление сделали в пресс-службе правительства ЯНАО.

«На Ямале расширяется спектр социально-значимых услуг, которые можно получить в электронном формате. С 1 июня появилась возможность подать заявление на получение (аннулирование) охотничьего билета единого федерального образца», — пишут представители правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО задержали двух человек за незаконную охоту. Мужчины до задержания успели убить четырех животных.