Свердловских школьников отправили в колонию за избиение знакомых

Подростков из Сухого Лога (Свердловская область), которые избивали своих знакомых и прыгали по их головам, отправили в воспитательную колонию на полтора года. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Сухоложский городской суд назначил обоим подросткам наказание в виде одного года шести месяцев пяти дней лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошел в сентябре 2021 года. По версии следствия, подростки напали из-за того, что узнали о якобы избитой девочке, с которой не были знакомы. Желая отомстить, они избили сверстников, а затем прыгали по их головам. Друзья нападавших снимали весь процесс на видео, которое затем появилось в социальных сетях.
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Подростков из Сухого Лога (Свердловская область), которые избивали своих знакомых и прыгали по их головам, отправили в воспитательную колонию на полтора года. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Сухоложский городской суд назначил обоим подросткам наказание в виде одного года шести месяцев пяти дней лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел в сентябре 2021 года. По версии следствия, подростки напали из-за того, что узнали о якобы избитой девочке, с которой не были знакомы. Желая отомстить, они избили сверстников, а затем прыгали по их головам. Друзья нападавших снимали весь процесс на видео, которое затем появилось в социальных сетях.