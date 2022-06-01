В Кургане решили возродить проект экс-губернатора Кокорина

В Курганской области планируют построить логистический комплекс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области провели переговоры с инвесторами из Китая. В рамках видеоконференции чиновники совместно с представителями инвестагентства региона обсудили торгово-экономическое сотрудничество. В частности, речь зашла о строительстве логистического комплекса на границе с Казахстаном. Ранее данную идею предлагал реализовать экс-губернатор региона Алексей Кокорин.

«Обе стороны проявили заинтересованность в перспективе торгово-экономического сотрудничества и создании новых инвестиционных проектов, одним из которых может стать строительство логистического комплекса в городе Петухово Курганской области», — сообщается на сайте фонда «Инвестиционное агентство Курганской области». Это уже вторая встреча с начала этого года. В марте китайские предприниматели посетили Курган с рабочим визитом.

Ранее URA.RU писало, что в 2014 году бывший глава региона Алексей Кокорин обсудил строительство логистического центра на встрече с президентом Владимиром Путиным. Кокорин попросил главу страны оказать поддержку в организации комплекса через государственно-частное партнерство. Путин пообещал помочь с этим вопросом. После этого в регионе начали обсуждать варианты расположения. Экс-губернатор Кокорин заявлял, что в создании центра активно заинтересованы инвесторы из Китая, есть договоренности с Деловым клубом ШОС о восстановлении «Великого шелкового пути» — транзита из Азии в Европу через Курганскую область. Также идею поддерживали федеральные Минтранс и Минрегионразвития. Планы о строительстве транспортно-логистического комплекса в Курганской области начинали обсуждать еще при экс-губернаторе Олеге Богомолове. Власти заявляли о готовности построить Центр международного сотрудничества на базе пункта пропуска «Петухово» в 2007 году.

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