01 июня 2022

Двое детей утонули в пруду под Тюменью

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тюмени. Тюмень , рыбак, пруд, водоем, рыбалка, голуби, весна, май
Трагедия произошла на водоеме в Тюменском районе (архивное фото) Фото:

Двое детей утонули в пруду в Тюменском районе. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СКР. Трагедия произошла 2 июня.

«По данным следствия, 2 июня в дневное время 10-летний мальчик и его 6-летний брат, находясь на рыбалке, утонули в котловане, расположенном в деревне Решетниково Тюменского района. Глубина водоема составляет 4 метра», — рассказали в ведомстве.

В СК добавили, что по факту гибели возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам). Расследование продолжается.

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Двое детей утонули в пруду в Тюменском районе. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СКР. Трагедия произошла 2 июня. «По данным следствия, 2 июня в дневное время 10-летний мальчик и его 6-летний брат, находясь на рыбалке, утонули в котловане, расположенном в деревне Решетниково Тюменского района. Глубина водоема составляет 4 метра», — рассказали в ведомстве. В СК добавили, что по факту гибели возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам). Расследование продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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