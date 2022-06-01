Двое детей утонули в пруду под Тюменью

Трагедия произошла на водоеме в Тюменском районе (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Двое детей утонули в пруду в Тюменском районе. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СКР. Трагедия произошла 2 июня.

«По данным следствия, 2 июня в дневное время 10-летний мальчик и его 6-летний брат, находясь на рыбалке, утонули в котловане, расположенном в деревне Решетниково Тюменского района. Глубина водоема составляет 4 метра», — рассказали в ведомстве.

В СК добавили, что по факту гибели возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам). Расследование продолжается.