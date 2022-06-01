В Перми таксист из-за приступа за рулем влетел в столб и погиб

02 июня 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, водителю стало плохо Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми таксист погиб после того, как на полной скорости влетел в столб. О случившемся URA.RU сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. Водитель Kif Rio двигался по улице Старцева, в районе ЖК Авиатор автомобиль занесло, и он врезался в столб. «По предварительной информации, мужчине стало плохо за рулем. От удара он скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Перми. На момент аварии в машине была пассажирка, у 27-летней девушки зафиксированы травмы. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало об аварии, которая произошла в Чусовом. Большегруз протаранил несколько машин, после чего въехал в грузовой поезд. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

В Перми таксист погиб после того, как на полной скорости влетел в столб. О случившемся URA.RU сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. Водитель Kif Rio двигался по улице Старцева, в районе ЖК Авиатор автомобиль занесло, и он врезался в столб. «По предварительной информации, мужчине стало плохо за рулем. От удара он скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Перми. На момент аварии в машине была пассажирка, у 27-летней девушки зафиксированы травмы. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало об аварии, которая произошла в Чусовом. Большегруз протаранил несколько машин, после чего въехал в грузовой поезд.