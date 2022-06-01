01 июня 2022

В Перми таксист из-за приступа за рулем влетел в столб и погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, такси, яндекс такси
По предварительным данным, водителю стало плохо Фото:

В Перми таксист погиб после того, как на полной скорости влетел в столб. О случившемся URA.RU сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

Водитель Kif Rio двигался по улице Старцева, в районе ЖК Авиатор автомобиль занесло, и он врезался в столб. «По предварительной информации, мужчине стало плохо за рулем. От удара он скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Перми. На момент аварии в машине была пассажирка, у 27-летней девушки зафиксированы травмы.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало об аварии, которая произошла в Чусовом. Большегруз протаранил несколько машин, после чего въехал в грузовой поезд.

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В Перми таксист погиб после того, как на полной скорости влетел в столб. О случившемся URA.RU сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. Водитель Kif Rio двигался по улице Старцева, в районе ЖК Авиатор автомобиль занесло, и он врезался в столб. «По предварительной информации, мужчине стало плохо за рулем. От удара он скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Перми. На момент аварии в машине была пассажирка, у 27-летней девушки зафиксированы травмы. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало об аварии, которая произошла в Чусовом. Большегруз протаранил несколько машин, после чего въехал в грузовой поезд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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