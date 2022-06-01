01 июня 2022

В Пермском крае возросло число пострадавших после ЧП с поездом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера в Советский район. Челябинск, железнодорожный переезд, шлагбаум, железная дорога
Грузовик влетел в поезд с углем Фото:

После столкновения грузовика с поездом в Чусовом (Пермский край) количество пострадавших увеличилось до 9 человек. Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Новые данные URA.RU предоставили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Авария произошла вечером 1 июня, у большегруза лопнуло переднее колесо. Водитель потерял управление над автомобилем, задел несколько легковых машин и врезался в последний вагон поезда, груженного углем. «Травмы различной степени тяжести получили 9 человек, в том числе и годовалый ребенок. Двое из пострадавших госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало о том, что момент аварии попал на камеру видеорегистратора автомобиля, следовавшего за большегрузом. По словам автора видео, у водителя не было возможности избежать столкновения.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий.

После столкновения грузовика с поездом в Чусовом (Пермский край) количество пострадавших увеличилось до 9 человек. Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Новые данные URA.RU предоставили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Авария произошла вечером 1 июня, у большегруза лопнуло переднее колесо. Водитель потерял управление над автомобилем, задел несколько легковых машин и врезался в последний вагон поезда, груженного углем. «Травмы различной степени тяжести получили 9 человек, в том числе и годовалый ребенок. Двое из пострадавших госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало о том, что момент аварии попал на камеру видеорегистратора автомобиля, следовавшего за большегрузом. По словам автора видео, у водителя не было возможности избежать столкновения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...