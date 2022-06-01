В Пермском крае возросло число пострадавших после ЧП с поездом

02 июня 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Грузовик влетел в поезд с углем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После столкновения грузовика с поездом в Чусовом (Пермский край) количество пострадавших увеличилось до 9 человек. Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Новые данные URA.RU предоставили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Авария произошла вечером 1 июня, у большегруза лопнуло переднее колесо. Водитель потерял управление над автомобилем, задел несколько легковых машин и врезался в последний вагон поезда, груженного углем. «Травмы различной степени тяжести получили 9 человек, в том числе и годовалый ребенок. Двое из пострадавших госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало о том, что момент аварии попал на камеру видеорегистратора автомобиля, следовавшего за большегрузом. По словам автора видео, у водителя не было возможности избежать столкновения. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

После столкновения грузовика с поездом в Чусовом (Пермский край) количество пострадавших увеличилось до 9 человек. Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Новые данные URA.RU предоставили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Авария произошла вечером 1 июня, у большегруза лопнуло переднее колесо. Водитель потерял управление над автомобилем, задел несколько легковых машин и врезался в последний вагон поезда, груженного углем. «Травмы различной степени тяжести получили 9 человек, в том числе и годовалый ребенок. Двое из пострадавших госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало о том, что момент аварии попал на камеру видеорегистратора автомобиля, следовавшего за большегрузом. По словам автора видео, у водителя не было возможности избежать столкновения.