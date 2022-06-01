01 июня 2022

Тюменцы отметили десятилетний юбилей дорожной ямы. Фото, карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Плохие дороги. Тюмень, ямы, неровный асфальт
Яме на улице Дамбовская, по словам горожан, уже 10 лет Фото:

Жители Тюмени просят отремонтировать яму на одной из улиц города. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам тюменцев, яме уже 10 лет.

«Данной яме на улице Дамбовская уже лет 10. Отремонтируйте, пожалуйста, данный участок. Также весь участок дороги в ямах и трещинах в сторону „Левши“ и в сторону нового ЖК. Также на этом участке дороги полностью отсутствует тротуар, ходить приходится по дороге. Уже несколько раз чуть не сбивали машины», — написал анонимный автор поста.

Пользователи социальной сети предложили, как обратить внимание властей на яму. «Надо украсить шариками и плакатиками: «С десятилетием, дорогая яма!» — прокомментировала Наталья Кокорина. «Хорошая идея», — поддержала ее Наталья Рахимова. На звонок URA.RU в администрации Тюмени не ответили.

Фото: Яма на улице Дамбовская в Тюмени
Фото:

Фото: улица Дамбовская на карте
Фото:

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Жители Тюмени просят отремонтировать яму на одной из улиц города. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам тюменцев, яме уже 10 лет. «Данной яме на улице Дамбовская уже лет 10. Отремонтируйте, пожалуйста, данный участок. Также весь участок дороги в ямах и трещинах в сторону „Левши“ и в сторону нового ЖК. Также на этом участке дороги полностью отсутствует тротуар, ходить приходится по дороге. Уже несколько раз чуть не сбивали машины», — написал анонимный автор поста. Пользователи социальной сети предложили, как обратить внимание властей на яму. «Надо украсить шариками и плакатиками: «С десятилетием, дорогая яма!» — прокомментировала Наталья Кокорина. «Хорошая идея», — поддержала ее Наталья Рахимова. На звонок URA.RU в администрации Тюмени не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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