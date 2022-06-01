Тюменцы отметили десятилетний юбилей дорожной ямы. Фото, карта

02 июня 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Яме на улице Дамбовская, по словам горожан, уже 10 лет Фото: Николай Бастриков © URA.RU Жители Тюмени просят отремонтировать яму на одной из улиц города. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам тюменцев, яме уже 10 лет. «Данной яме на улице Дамбовская уже лет 10. Отремонтируйте, пожалуйста, данный участок. Также весь участок дороги в ямах и трещинах в сторону „Левши“ и в сторону нового ЖК. Также на этом участке дороги полностью отсутствует тротуар, ходить приходится по дороге. Уже несколько раз чуть не сбивали машины», — написал анонимный автор поста. Пользователи социальной сети предложили, как обратить внимание властей на яму. «Надо украсить шариками и плакатиками: «С десятилетием, дорогая яма!» — прокомментировала Наталья Кокорина. «Хорошая идея», — поддержала ее Наталья Рахимова. На звонок URA.RU в администрации Тюмени не ответили. Фото: Яма на улице Дамбовская в Тюмени Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: улица Дамбовская на карте Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Жители Тюмени просят отремонтировать яму на одной из улиц города. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам тюменцев, яме уже 10 лет. «Данной яме на улице Дамбовская уже лет 10. Отремонтируйте, пожалуйста, данный участок. Также весь участок дороги в ямах и трещинах в сторону „Левши“ и в сторону нового ЖК. Также на этом участке дороги полностью отсутствует тротуар, ходить приходится по дороге. Уже несколько раз чуть не сбивали машины», — написал анонимный автор поста. Пользователи социальной сети предложили, как обратить внимание властей на яму. «Надо украсить шариками и плакатиками: «С десятилетием, дорогая яма!» — прокомментировала Наталья Кокорина. «Хорошая идея», — поддержала ее Наталья Рахимова. На звонок URA.RU в администрации Тюмени не ответили.