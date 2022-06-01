Тюменцам увеличили минимальную зарплату

02 июня 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Минимальная зарплата составит 15 279 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области повысили уровень минимальной заработной платы до 15 279 рублей. Об этом сообщает официальный telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. «С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в Тюменской области установлена в размере 15 279 рублей. Это соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом», — говорится в сообщении. На минимальную зарплату также начисляются надбавки. В частности, районный коэффициент и проценты за стаж работы в области с особыми климатическими условиями. Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюменской области проведут переговоры с профсоюзами и работодателями насчет повышения минимального размера заработной платы. Это было сделано после указа президента РФ Владимира Путина, об увеличении на 10% минимального размера оплаты труда. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В Тюменской области повысили уровень минимальной заработной платы до 15 279 рублей. Об этом сообщает официальный telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. «С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в Тюменской области установлена в размере 15 279 рублей. Это соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом», — говорится в сообщении. На минимальную зарплату также начисляются надбавки. В частности, районный коэффициент и проценты за стаж работы в области с особыми климатическими условиями. Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюменской области проведут переговоры с профсоюзами и работодателями насчет повышения минимального размера заработной платы. Это было сделано после указа президента РФ Владимира Путина, об увеличении на 10% минимального размера оплаты труда.