01 июня 2022

Тюменцам увеличили минимальную зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Минимальная зарплата составит 15 279 рублей Фото:

В Тюменской области повысили уровень минимальной заработной платы до 15 279 рублей. Об этом сообщает официальный telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области.

«С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в Тюменской области установлена в размере 15 279 рублей. Это соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом», — говорится в сообщении.

На минимальную зарплату также начисляются надбавки. В частности, районный коэффициент и проценты за стаж работы в области с особыми климатическими условиями.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюменской области проведут переговоры с профсоюзами и работодателями насчет повышения минимального размера заработной платы. Это было сделано после указа президента РФ Владимира Путина, об увеличении на 10% минимального размера оплаты труда.

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В Тюменской области повысили уровень минимальной заработной платы до 15 279 рублей. Об этом сообщает официальный telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. «С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в Тюменской области установлена в размере 15 279 рублей. Это соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом», — говорится в сообщении. На минимальную зарплату также начисляются надбавки. В частности, районный коэффициент и проценты за стаж работы в области с особыми климатическими условиями. Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюменской области проведут переговоры с профсоюзами и работодателями насчет повышения минимального размера заработной платы. Это было сделано после указа президента РФ Владимира Путина, об увеличении на 10% минимального размера оплаты труда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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