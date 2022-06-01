Тюменцам пояснили, почему они платят за отопление в июне

Для домов без общих счетчиков плата за тепло распределена равными долями на 9 месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В платежках за коммунальные услуги, которые тюменцы получат в июне за май, будет начислена плата за услугу отопления. В компании УСТЭК рассказали URA.RU, почему за обогрев жилья горожане платят спустя месяц после конца отопительного сезона.

«Расчет платы за отопление производится по показаниям общедомовых приборов учета тепла или по нормативу потребления коммунальной услуги. Согласно последнему, плата распределена равными долями на девять месяцев. То есть в период с сентября по май включительно сумма одинаковая, и не зависит от начала и конца отопительного периода», — рассказали в пресс-службе УСТЭК.

Если же дом оборудован общедомовыми приборами учета, то начисления напрямую зависят от погоды на улице. Чем теплее, тем меньше дом потребляет ресурса.

«Период с 20 числа предыдущего по 19 число текущего месяца является расчетным для домов, оборудованных ОДПУ. Таким образом, в квитанции за май будет отображена плата за отопление за период, предшествующий дате конца отопительного периода», — добавили в компании.

Ранее URA.RU писало, что отопительный сезон в Тюмени завершился 5 мая. А с 16 мая начались плановые отключения горячей воды. Они происходят периодами, точные даты зависят от конкретного адреса. Узнать, когда воду отключат в вашем доме, можно в графике.