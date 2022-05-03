В мэрии Тюмени объяснили, когда закончится отопительный сезон

Отопительный сезон в Тюмени завершится 5 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отопительный сезон в Тюмени официально будет завершен 5 мая. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Там указано, что решение об этом было принято после того, как в Тюмени установилась устойчивая теплая погода.

«В связи с установившейся на территории Тюмени устойчивой высокой температурой наружного воздуха, а также учитывая прогноз погоды на предстоящий период, администрация города приняла решение об окончании отопительного периода 2021—2022 годов с 5 мая. Отключение отопления будет проходить постепенно. Параметры теплоносителя от ТЭЦ снижаются до летних значений планомерно. При этом уже завтра, 5 мая, управляющие организации самостоятельно могут перевести теплопотребляющие установки в многоквартирных домах в летний режим работы», — указано на официальном сайте тюменской мэрии.

Там добавили, что в городе начались подготовительные мероприятия по организации ремонтно-профилактических работ инженерных сетей. Организации приступят к ним сразу после окончания отопительного периода. Ознакомиться с графиком проведения вышеуказанных работ можно на официальном сайте единой теплоснабжающей организации АО «УСТЭК» (раздел «Предварительный график отключения ГВС — 2022»).