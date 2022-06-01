Раков спасли от челябинских браконьеров

Раки были выпущены в озеро Смолино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на озере Смолино инспекторы рыбоохраны совместно с сотрудниками полиции изъяли у браконьеров килограмм раков, которые были выпущены обратно в водоем. Об этом URA.RU сообщил начальник отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по региону Владимир Борисов.

«На озере Смолино совместно с сотрудниками полиции изъяли семь раколовок. Килограмм раков был выпущены в естественную среду обитания», — рассказал URA.RU Борисов.

В ведомстве отметили, что в регионе прошла ежегодная экологическая акция «Всероссийский день без сетей». По итогам проверки водоемов региона был составлен 31 протокол об административном правонарушении, изъято 200 орудий лова и 503 кг водных биологических ресурсов, возбужденно 11 уголовных дел.

Так из акватории Шершневского водохранилища изъято более 50 сетей, в мероприятиях задействовано более 50 человек, и 10 моторных лодок. На озере Шелюгино изъято 14 орудий лова, выпущено в среду обитания 65 кг водных биологических ресурсов.