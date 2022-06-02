Роскомнадзор объяснил блокировку VPN-сервисов в России

02 июня 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Роскомнадзор блокирует VPN-сервисы, нарушающие законы РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Роскомнадзор ограничивает работу на территории России VPN-сервисов, нарушающих законодательство РФ. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. «Согласно закону „О связи“, средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — сообщили в Роскомнадзоре. В СМИ стали появляться сообщения, что у пользователей VPN-сервисов возникли проблемы с подключением к сервису Proton и NordVPN. Еще с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации. Ранее сообщалось, что несколько сервисов VPN уже перестали работать на территории РФ после начала спецоперации. Они стали востребованы в связи с блокировкой зарубежных соцсетей и интернет-ресурсов. Ими пользуется даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, потому что считает это не запрещенным. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Роскомнадзор ограничивает работу на территории России VPN-сервисов, нарушающих законодательство РФ. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. «Согласно закону „О связи“, средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — сообщили в Роскомнадзоре. В СМИ стали появляться сообщения, что у пользователей VPN-сервисов возникли проблемы с подключением к сервису Proton и NordVPN. Еще с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации. Ранее сообщалось, что несколько сервисов VPN уже перестали работать на территории РФ после начала спецоперации. Они стали востребованы в связи с блокировкой зарубежных соцсетей и интернет-ресурсов. Ими пользуется даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, потому что считает это не запрещенным.