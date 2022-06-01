Путин вручил почетную награду пермскому преподавателю

Президент РФ Владимир Путин наградил сотрудника пермского госуниверситета Николая Назарова орденом «Заслуженный географ России». Указ опубликован на портале правовой информации.
«Присвоить почетные звания: „Заслуженный географ Российской Федерации“ Назарову Николаю Николаевичу — заведующему кафедрой физической географии и ландшафтной экологии образовательного учреждения ПГНИУ», — говорится в указе. Звание присвоили преподавателю за заслуги в научно-педагогической деятельности и многолетнюю работу.
Ранее президент России также вручил почетное звание «Заслуженный врач» пермскому врачу Николаю Белокрылову. Заведующий травматологии и ортопедии Пермской краевой клинической больницы получил награду за многолетнюю работу и заслуги в области здравоохранения.
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Президент РФ Владимир Путин наградил сотрудника пермского госуниверситета Николая Назарова орденом «Заслуженный географ России». Указ опубликован на портале правовой информации. «Присвоить почетные звания: „Заслуженный географ Российской Федерации“ Назарову Николаю Николаевичу — заведующему кафедрой физической географии и ландшафтной экологии образовательного учреждения ПГНИУ», — говорится в указе. Звание присвоили преподавателю за заслуги в научно-педагогической деятельности и многолетнюю работу. Ранее президент России также вручил почетное звание «Заслуженный врач» пермскому врачу Николаю Белокрылову. Заведующий травматологии и ортопедии Пермской краевой клинической больницы получил награду за многолетнюю работу и заслуги в области здравоохранения.