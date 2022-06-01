Путин наградил курганского ревизора

02 июня 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание работнику из Курганской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» ревизору движения отдела безопасности движения и охраны труда Татьяне Потаповой, которая работает в Курганской области. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации. «Указ президента Российской Федерации. <…> За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ Потаповой Татьяне Николаевне», — написано в документе. Потапова работает в Курганском центре организации работы железнодорожных станций. Ранее стало известно, что фельдшер Шадринской детской больницы (Курганская область) Олег Кычев получил благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина. Кычева наградили за оказанную помощь во время пандемии коронавируса. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» ревизору движения отдела безопасности движения и охраны труда Татьяне Потаповой, которая работает в Курганской области. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации. «Указ президента Российской Федерации. <…> За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ Потаповой Татьяне Николаевне», — написано в документе. Потапова работает в Курганском центре организации работы железнодорожных станций. Ранее стало известно, что фельдшер Шадринской детской больницы (Курганская область) Олег Кычев получил благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина. Кычева наградили за оказанную помощь во время пандемии коронавируса.