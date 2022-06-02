Военный аналитик Костикин: ВСУ используют химзаводы как химоружие

02 июня 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

ВСУ создают экологическую катастрофу на территории Украины Фото (архив): Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взрывы, которые ВСУ устраивают на химических предприятиях Украины, сравнимы с применением оружия массового поражения, химического оружия, когда страдает экология и люди. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился эксперт Бюро военно-политического анализа, специалист по средствам химической и биологической защиты Николай Костикин. «Есть документальные факты применения ВСУ, нацбатами химического оружия, выраженного в виде подрывов объектов химической промышленности. Отступающее подразделение ВСУ взорвали емкость с азотной кислотой на территории Северодонецка (31 мая взрыв на предприятии „Азот“, — прим. URA.RU), то есть создали экологическую катастрофу, но локально, так как это применение ядовитых соединений. В таком объеме это и есть оружие массового поражения. Как специалист, я не вижу разницы — заложить бомбу с хлором или использовать химвещества в снаряде», — заявил Николай Костикин. По словам спикера, нет никакой гарантии, что во взорванных химических веществах не находились опасные канцерогены. «Через какое-то время после взрыва азотная кислота естественным образом дезактивируется от солнца, воды, влаги, то есть произойдет разрушение соединений, но нужно понимать, а что именно там было? Допустим, там были еще сильные канцерогены, которые в принципе не распадаются и их нужно только хоронить. И такие вещи, что происходят, требуют проведения химической разведки, то есть взятия проб, определения состава», — подчеркнул Костикин. Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о взрыве ВСУ цистерны с азотной кислотой на «Азове», чтобы остановить наступающие подразделения российских Вооруженных сил и формирований ДНР. В начале апреля народная милиция ЛНР сообщила о том, что украинские военные подорвали цистерну с соляной кислотой на предприятии «Заря» в Рубежном. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, цель ее — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Взрывы, которые ВСУ устраивают на химических предприятиях Украины, сравнимы с применением оружия массового поражения, химического оружия, когда страдает экология и люди. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился эксперт Бюро военно-политического анализа, специалист по средствам химической и биологической защиты Николай Костикин. «Есть документальные факты применения ВСУ, нацбатами химического оружия, выраженного в виде подрывов объектов химической промышленности. Отступающее подразделение ВСУ взорвали емкость с азотной кислотой на территории Северодонецка (31 мая взрыв на предприятии „Азот“, — прим. URA.RU), то есть создали экологическую катастрофу, но локально, так как это применение ядовитых соединений. В таком объеме это и есть оружие массового поражения. Как специалист, я не вижу разницы — заложить бомбу с хлором или использовать химвещества в снаряде», — заявил Николай Костикин. По словам спикера, нет никакой гарантии, что во взорванных химических веществах не находились опасные канцерогены. «Через какое-то время после взрыва азотная кислота естественным образом дезактивируется от солнца, воды, влаги, то есть произойдет разрушение соединений, но нужно понимать, а что именно там было? Допустим, там были еще сильные канцерогены, которые в принципе не распадаются и их нужно только хоронить. И такие вещи, что происходят, требуют проведения химической разведки, то есть взятия проб, определения состава», — подчеркнул Костикин. Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о взрыве ВСУ цистерны с азотной кислотой на «Азове», чтобы остановить наступающие подразделения российских Вооруженных сил и формирований ДНР. В начале апреля народная милиция ЛНР сообщила о том, что украинские военные подорвали цистерну с соляной кислотой на предприятии «Заря» в Рубежном. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, цель ее — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида.