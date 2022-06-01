Минобороны: ВСУ выпустили в воздух ядовитые вещества. «Геноцид и террор стали нормой для Украины»

02 июня 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

МО: отступающие подразделения ВСУ взорвали цистерну с азотной кислотой в Северодонецке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отступающие подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ взорвали на территории предприятия «Азот» в Северодонецке цистерну с азотной кислотой, в результате чего пострадали мирные жители. Об этом доложил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Около 19:00 (мск) 31 мая 2022 г. отступающими подразделениями 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ на территории Северодонецкого предприятия „Азот“ взорвана цистерна с ядовитым химическим веществом (азотная кислота) с целью остановить наступающие подразделения российских Вооруженных Сил и формирований Донецкой Народной Республики путем создания зоны химического заражения», — сказал Мизинцев, заявление которого опубликовано на официальном сайте МО. Он добавил, что после подрыва на высоту примерно одного километра поднялось ядовитое облако оранжевого цвета, которое позднее переместилось в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное. Мизинцев подчеркнул, что украинских неонацистов не остановил тот факт, что «в результате данного террористического акта […] пострадали ни в чем не повинные мирные жители». Он отметил, что киевская власть в очередной раз показала свою «преступную и циничную сущность». По его мнению, «геноцид и террор против собственного народа стали нормой для Украины». Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, цель ее — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ответ на спецоперацию Киев начал готовить ряд провокаций, чтобы обвинить российских военных в преступлениях в отношении граждан Украины. 3 апреля появились сведения о «массовых убийствах» в Буче, 8 апреля ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, 9 апреля была взорвана цистерна с азотной кислотой в городе Рубежное. Мизинцев предупредил о планируемой ВСУ перестрелке на границе РФ с Украиной. Также ВСУ запланировали разместить в Сумской области американские ракетные системы, чтобы наносить удары по территории РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Отступающие подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ взорвали на территории предприятия «Азот» в Северодонецке цистерну с азотной кислотой, в результате чего пострадали мирные жители. Об этом доложил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Около 19:00 (мск) 31 мая 2022 г. отступающими подразделениями 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ на территории Северодонецкого предприятия „Азот“ взорвана цистерна с ядовитым химическим веществом (азотная кислота) с целью остановить наступающие подразделения российских Вооруженных Сил и формирований Донецкой Народной Республики путем создания зоны химического заражения», — сказал Мизинцев, заявление которого опубликовано на официальном сайте МО. Он добавил, что после подрыва на высоту примерно одного километра поднялось ядовитое облако оранжевого цвета, которое позднее переместилось в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное. Мизинцев подчеркнул, что украинских неонацистов не остановил тот факт, что «в результате данного террористического акта […] пострадали ни в чем не повинные мирные жители». Он отметил, что киевская власть в очередной раз показала свою «преступную и циничную сущность». По его мнению, «геноцид и террор против собственного народа стали нормой для Украины». Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, цель ее — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ответ на спецоперацию Киев начал готовить ряд провокаций, чтобы обвинить российских военных в преступлениях в отношении граждан Украины. 3 апреля появились сведения о «массовых убийствах» в Буче, 8 апреля ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, 9 апреля была взорвана цистерна с азотной кислотой в городе Рубежное. Мизинцев предупредил о планируемой ВСУ перестрелке на границе РФ с Украиной. Также ВСУ запланировали разместить в Сумской области американские ракетные системы, чтобы наносить удары по территории РФ.