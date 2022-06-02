Минфин США ввел санкции против Захаровой, Григоренко и Файзуллина

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова попала под персональные санкции Минфина США Фото:

Минфин США расширил пакет санкций в отношении России. В частности под ограничительные меры попали представитель МИД РФ Мария Захарова, вице -премьер Дмитрий Григоренко и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) выдало Генеральную лицензию 25B. следующие имена были добавлены в список граждан особых категорий (SDN) или обновлены в списке идентификаторов секторальных санкций (SSI): Файзуллин Ирек Энварович, Захарова Мария Владимировна, Григоренко Дмитрий Юрьевич», — сообщается на сайте американского ведомства.

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Минфин США расширил пакет санкций в отношении России. В частности под ограничительные меры попали представитель МИД РФ Мария Захарова, вице -премьер Дмитрий Григоренко и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. «Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) выдало Генеральную лицензию 25B. следующие имена были добавлены в список граждан особых категорий (SDN) или обновлены в списке идентификаторов секторальных санкций (SSI): Файзуллин Ирек Энварович, Захарова Мария Владимировна, Григоренко Дмитрий Юрьевич», — сообщается на сайте американского ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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