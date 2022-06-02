Свердловская полиция устроила облавы на мигрантов

Полиция проверяет мигрантов на причастность к преступлениям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге проходят рейды сотрудников регионального главка полиции по поиску мигрантов, которые могут быть причастны к преступлениям в Свердловской области. Информацию об этом URA.RU подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что видео с задержанием мигрантов, опубликованное в соцсетях, не фейковое.

«Сотрудники полиции проводят плановое оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушителей миграционного законодательства. Граждан доставляют в территориальные ОВД для установления личности, проверки законности пребывания в Свердловской области, а также с целью установить, не значатся ли они в розыске за ранее совершенные правонарушения и преступления. Окончательных итогов ОПМ говорить пока преждевременно, так как рейд продолжается. Причинами проведения таких мероприятий стали участившиеся случаи тяжких преступлений среди иностранцев. По распоряжению руководства регионального главка МВД, рейды планируют проводить и в дальнейшем как в Екатеринбурге, так и в других муниципалитетах области», — сообщил полковник Горелых.

Он уточнил, что предположительно правонарушения и преступления могли быть совершены на территории их исторической родине. Силовики проверят их, в том числе на причастность к таким инцидентам. Рейды, по данным Горелых, будут проводиться с целью уменьшения числа криминальных инцидентов.

В ночь на 29 июня группа южан избила екатеринбуржца в микрорайоне Химмаш. Спустя несколько дней он умер в реанимации. По информации источника, пьяные южане шли по улице и избивали всех, кто попадется им на пути.

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