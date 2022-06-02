Избитый южанами екатеринбуржец умер в больнице

Врачам не удалось спасти Алексея Казанцева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржец Алексей Казанцев, которого в ночь на 29 мая избила толпа южан в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге, умер в больнице. Об этом сообщила жена погибшего Наталья Казанцева.

«Вместе с Лешей они убили и меня. Алексей скончался 2 июня в 10:00 в больнице № 36», — передает газета «Комсомольская правда» слова Казанцевой. Она отметила, что родственники ждут результатов судебной медицинской экспертизы, чтобы провести похороны.

Казанцева рассказала, что родители Алексея уже получили трагичные вести. Его мать накануне происшествия провела операцию.

URA.RU не удалось дозвониться до секретаря больницы №36. Он не ответил на звонок корреспондента.

Толпа южан избила екатеринбуржца в ночь на 29 мая. Молодые люди, будучи пьяными, нападали на всех, кто встретится им на пути. Одна из пострадавших была доставлена в больницу со сломанной рукой. По словам источника, один из зачинщиков драки успел сбежать в Таджикистан.