Стоматолог Антипенко рассказал о неожиданной пользе жвачки

04 июня 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Жевательная резинка без сахара очень полезна, говорит врач Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жвачки с сахарозаменителями полезны для полости рта, так как они ослабляют бактерии или приводят к их гибели. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил врач-стоматолог, эксперт в медицинской сфере Алексей Антипенко. «Если мы говорим о жвачках с сахаром, то нет, ни в коем случае их употреблять нельзя. Другой момент — это жвачки с сахарозаменителем. Сахарозаменитель обманывает бактерии. Бактерия воспринимает молекулу сахарозаменителя как сахар и пытается ее переварить, но энергии бактерий на переваривание этой молекулы сахарозаменителя уходит во много раз больше, чем она получает в результате переваривания. То есть бактерия сама себя изматывает в конце концов и становится либо ослабленной, либо погибает», — рассказал Алексей Антипенко. Эксперт уточнил, что жвачки с сахаром ни в коем случае не следует употреблять. «Если жевательная резинка с сахаром, что я категорически не рекомендую, она будет действовать как конфета и будет способствовать появлению кариозных поражений. А так жевательная резинка штука крайне полезная и я очень рекомендую ее жевать, но обязательно без сахара», — подытожил врач. Международный день борьбы с кариесом отмечается ежегодно 4 июня. Праздник был создан для пропаганды здорового образа жизни и профилактики кариеса. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Жвачки с сахарозаменителями полезны для полости рта, так как они ослабляют бактерии или приводят к их гибели. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил врач-стоматолог, эксперт в медицинской сфере Алексей Антипенко. «Если мы говорим о жвачках с сахаром, то нет, ни в коем случае их употреблять нельзя. Другой момент — это жвачки с сахарозаменителем. Сахарозаменитель обманывает бактерии. Бактерия воспринимает молекулу сахарозаменителя как сахар и пытается ее переварить, но энергии бактерий на переваривание этой молекулы сахарозаменителя уходит во много раз больше, чем она получает в результате переваривания. То есть бактерия сама себя изматывает в конце концов и становится либо ослабленной, либо погибает», — рассказал Алексей Антипенко. Эксперт уточнил, что жвачки с сахаром ни в коем случае не следует употреблять. «Если жевательная резинка с сахаром, что я категорически не рекомендую, она будет действовать как конфета и будет способствовать появлению кариозных поражений. А так жевательная резинка штука крайне полезная и я очень рекомендую ее жевать, но обязательно без сахара», — подытожил врач. Международный день борьбы с кариесом отмечается ежегодно 4 июня. Праздник был создан для пропаганды здорового образа жизни и профилактики кариеса.