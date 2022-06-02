Свердловские фабрики массово отказываются от российского сырья

Свердловские предприятия отказываются от отечественных аналогов из-за низкого качества сырья и товаров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловские компании отказываются от сотрудничества с соседями из-за низкого качества сырья и производимых товаров, отдавая предпочтение подорожавшим продуктам иностранных производителей. Об этом в разговоре с URA.RU заявили представители разных производств из сферы легкой промышленности.

«Использовали ранее итальянское сырье, однако из-за санкций пришлось перейти на турецкий рынок, качество продукции не уступает. В России, к сожалению, не могут позволить себе производить необходимые детали соответствующего качества из-за отсутствия основного сырья», — рассказали в компании JARKO (Каменск-Уральский), которая занимается производством стеклянных крышек и посуды с антипригарным покрытием.

С похожей проблемой также столкнулось предприятие ECHIDNA (Екатеринбург), специализирующееся на производстве изделий из кожи ручной работы. «После введения санкций столкнулись с завышенными ценами на кожу из-за курса доллара, однако со временем стоимость сырья упала, и мы продолжили работать в комфортных условиях. Однако качество кожи на российском и зарубежных рынках крайне отличаются. Например, мы не можем позволить себе сотрудничество с тем же „Камышловским кожевенным заводом“, так как качество кожи там хуже», — рассказал предприниматель.

А компания «Глянцмастер» (Екатеринбург), выпускающая товары для ухода за обувью под марками «Штрих» и «Эффектон», вовсе лишилась поставки необходимых деталей, которые производят только иностранные компании. «Наша основная проблема — отсутствие необходимого товара на рынке. Аппликаторы, которые мы закупали в Испании, выросли в цене в четыре раза, а таких больше никто не производит», — подытожили там.

Ранее URA.RU сообщало, что Туринский целлюлозно-бумажный завод (Туринск, Свердловская область) планирует поставить офисную бумагу собственного производства в торговые сети в ближайшие недели. Пот словам заместителя гендиректора по коммерции Александра Марушенко, предприятие занималось производством офисной бумаги с 1939, и сейчас готово спасти регион от появившегося дефицита данного товара.

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