Метеоролог дал прогноз на первый месяц лета в России. «Снег в Сибири, жара на юге Европы»

02 июня 2022 в 22:15 Размер текста - 17 +

В Сибири до 10 июня ожидаются заморозки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заморозки с возможным мокрым снегом будут преобладать в июне в Сибири, а на юге европейской территории России в конце месяца ожидается до +36 градусов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «В Сибири аномалия температуры, до 10 июня будет держаться -4, -6 градусов, в отдельные дни до -8. Мокрый снег и заморозки ожидаются в ближайшие сутки в Томске, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, на юге Красноярского края, в Алтайском крае. И эта ситуация с устойчивыми затоками холода будет наблюдаться большую часть июня. Всплески тепла будут, но кратковременные. В Приколымье и на Чукотке в июне до + 25, а в середине месяца в Якутске, Оймяконе, Верхоянске до +30. На Черноморском побережье +30, в степной части до +32. К началу второй декады июня температура просядет, а после на южной части Кавказского хребта ожидается до +30, а в Северной и на Нижней волге до +36 градусов», — рассказал Александр Шувалов. Метеоролог добавил, что на Урале и в средней полосе России ситуация будет нестабильной. «На Урале в июне произойдет чередование температур. Похолодание в конце первой декады и далее повторное на 2-3 дня несколько раз в течение месяца. В средней полосе та же ситуация, что и на Урале. К концу первой декады в Москве ожидается ночью около +11 и +20, + 21 днем», — объяснил Шувалов. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Заморозки с возможным мокрым снегом будут преобладать в июне в Сибири, а на юге европейской территории России в конце месяца ожидается до +36 градусов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «В Сибири аномалия температуры, до 10 июня будет держаться -4, -6 градусов, в отдельные дни до -8. Мокрый снег и заморозки ожидаются в ближайшие сутки в Томске, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, на юге Красноярского края, в Алтайском крае. И эта ситуация с устойчивыми затоками холода будет наблюдаться большую часть июня. Всплески тепла будут, но кратковременные. В Приколымье и на Чукотке в июне до + 25, а в середине месяца в Якутске, Оймяконе, Верхоянске до +30. На Черноморском побережье +30, в степной части до +32. К началу второй декады июня температура просядет, а после на южной части Кавказского хребта ожидается до +30, а в Северной и на Нижней волге до +36 градусов», — рассказал Александр Шувалов. Метеоролог добавил, что на Урале и в средней полосе России ситуация будет нестабильной. «На Урале в июне произойдет чередование температур. Похолодание в конце первой декады и далее повторное на 2-3 дня несколько раз в течение месяца. В средней полосе та же ситуация, что и на Урале. К концу первой декады в Москве ожидается ночью около +11 и +20, + 21 днем», — объяснил Шувалов.