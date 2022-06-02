ФАС разрешила российскому бизнесу приобрести «Макдональдс»

Федеральная антимонопольная служба одобрила заявление российского компании «Клуб-отель» о приобретении у американской компании «Макдональдс корпорейшен» 100% уставного капитала компании, управляющей 719 ресторанами McDonald’s.
«По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания. Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность системообразующей организации в пределах страны», — сообщается на сайте ФАС.
В управлении «Клуб-отеля» на данный момент находится 25 ресторанов. После приобретения их количество возрастет до 746.
McDonald’s заявило о временной остановке работы в России после начала российской спецоперации на Украине. Однако некоторые рестораны, открытые по франшизе, продолжили работу. Компания обещала, что продолжит платить зарплату в период остановки сотрудникам России. Позднее стало известно, что рестораны «Макдональдс» откроются в России под новым брендом 12 июня.
Федеральная антимонопольная служба одобрила заявление российского компании «Клуб-отель» о приобретении у американской компании «Макдональдс корпорейшен» 100% уставного капитала компании, управляющей 719 ресторанами McDonald’s. «По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания. Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность системообразующей организации в пределах страны», — сообщается на сайте ФАС. В управлении «Клуб-отеля» на данный момент находится 25 ресторанов. После приобретения их количество возрастет до 746. McDonald’s заявило о временной остановке работы в России после начала российской спецоперации на Украине. Однако некоторые рестораны, открытые по франшизе, продолжили работу. Компания обещала, что продолжит платить зарплату в период остановки сотрудникам России. Позднее стало известно, что рестораны «Макдональдс» откроются в России под новым брендом 12 июня.