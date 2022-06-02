Подозреваемый воспользовался тем, что украденные им коровы свободно разгуливали по сельской местности (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Заводопетровское Тюменской области задержан подозреваемый, который четыре раза сдавал на забой украденных им коров. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД России по региону. Последнюю попытку перевозки животных с целью продажи пресек наряд ДПС.

По официальной версии, мужчина воспользовался тем фактом, что коровы пострадавших свободно разгуливали по сельской местности. Он привлекал их с помощью корма. «Когда животные подошли подкрепиться, злоумышленник увел их в свой загон, снял бирки, после чего сдал коров в специализированную фирму для забоя. По данной схеме мужчина действовал четыре раза, выручив около 700 тысяч рублей. Денежные средства впоследствии он отдавал супруге, которая знала о противоправных действиях мужа», — уточняет пресс-служба регионального УМВД России.

Последний факт сдачи похищенного скота не остался незамеченным. Наряд ДПС задержал две машины, которые перевозили 18 украденных коров. Всего же было украдено более 50 животных, а ущерб составил около 2 млн рублей.

Сейчас в отношении подозреваемых следственным отделом МО МВД России «Ялуторовский» возбуждены уголовные дела. Мужчина заключен под стражу, в отношении его жены избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области