В ЯНАО назвали сроки ремонта трассы на месте провала

03 июня 2022 в 00:04 Размер текста - 17 +

После провала полотна дорожники приняли временные меры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Провал на участке трассы между Салехардом и Надымом (на 1013 километре дороги Сургут-Салехард) полностью планируют устранить в августе. Дефект возник из-за таяния грунта, сообщила журналистам заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих. «Полностью этот дефект будет устранен в августе. Мы хотим дождаться максимальной оттайки земляного полотна для исключения дальнейшей осадки насыпи. Завершим все работы по гарантийным обязательствам», — приводит слова Гиллих «Ямал-Медиа». Полотно просело в мае, дорожники оперативно приняли временные меры. Подрядчик отремонтирует участок дороги по гарантии. Ранее URA.RU писало, что из-за разлома водопропускной трубы на 1013 километре трассы Сургут-Салехард случилось размытие грунта. Это стало следствием провала части дорожного полотна. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

Провал на участке трассы между Салехардом и Надымом (на 1013 километре дороги Сургут-Салехард) полностью планируют устранить в августе. Дефект возник из-за таяния грунта, сообщила журналистам заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих. «Полностью этот дефект будет устранен в августе. Мы хотим дождаться максимальной оттайки земляного полотна для исключения дальнейшей осадки насыпи. Завершим все работы по гарантийным обязательствам», — приводит слова Гиллих «Ямал-Медиа». Полотно просело в мае, дорожники оперативно приняли временные меры. Подрядчик отремонтирует участок дороги по гарантии. Ранее URA.RU писало, что из-за разлома водопропускной трубы на 1013 километре трассы Сургут-Салехард случилось размытие грунта. Это стало следствием провала части дорожного полотна.