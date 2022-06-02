02 июня 2022
01 июня 2022

В ЯНАО назвали сроки ремонта трассы на месте провала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, объезд на дороге, ремонт дороги, трактор
После провала полотна дорожники приняли временные меры Фото:

Провал на участке трассы между Салехардом и Надымом (на 1013 километре дороги Сургут-Салехард) полностью планируют устранить в августе. Дефект возник из-за таяния грунта, сообщила журналистам заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих.

«Полностью этот дефект будет устранен в августе. Мы хотим дождаться максимальной оттайки земляного полотна для исключения дальнейшей осадки насыпи. Завершим все работы по гарантийным обязательствам», — приводит слова Гиллих «Ямал-Медиа».

Полотно просело в мае, дорожники оперативно приняли временные меры. Подрядчик отремонтирует участок дороги по гарантии.

Ранее URA.RU писало, что из-за разлома водопропускной трубы на 1013 километре трассы Сургут-Салехард случилось размытие грунта. Это стало следствием провала части дорожного полотна.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей», будьте в курсе всех важных событий.

Провал на участке трассы между Салехардом и Надымом (на 1013 километре дороги Сургут-Салехард) полностью планируют устранить в августе. Дефект возник из-за таяния грунта, сообщила журналистам заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих. «Полностью этот дефект будет устранен в августе. Мы хотим дождаться максимальной оттайки земляного полотна для исключения дальнейшей осадки насыпи. Завершим все работы по гарантийным обязательствам», — приводит слова Гиллих «Ямал-Медиа». Полотно просело в мае, дорожники оперативно приняли временные меры. Подрядчик отремонтирует участок дороги по гарантии. Ранее URA.RU писало, что из-за разлома водопропускной трубы на 1013 километре трассы Сургут-Салехард случилось размытие грунта. Это стало следствием провала части дорожного полотна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...