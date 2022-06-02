02 июня 2022
01 июня 2022

В ХМАО неизвестные просят деньги за место в спортшколе ХК «Югра»

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккейный матч между командами Свердловской и Курганской областей любительской лиги. Екатеринбург, шайба, клюшка, хоккей
Хоккеистов отбирают по спортивному принципу, сообщили в клубе Фото:

Жителей ХМАО, которые устраивают детей в спортивную школу ХК «Югра», просят заплатить за попадание в команду. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

«Появились случаи, когда родственникам юных хоккеистов звонят и представляются сотрудниками ХК „Югра“. С них просят деньги за оказание поддержки при устройстве игроков в команду», — отмечается в сообщении.

В клубе также рассказали, что не занимаются сбором денег на проведение просмотровых мероприятий. Хоккеистов отбирают исключительно по спортивному принципу.

Ранее URA.RU сообщало, что хоккейный клуб «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа подписал соглашение с защитником Андреем Банниковым. Предыдущий сезон новичок клуба провел в «Зауралье».

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Жителей ХМАО, которые устраивают детей в спортивную школу ХК «Югра», просят заплатить за попадание в команду. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. «Появились случаи, когда родственникам юных хоккеистов звонят и представляются сотрудниками ХК „Югра“. С них просят деньги за оказание поддержки при устройстве игроков в команду», — отмечается в сообщении. В клубе также рассказали, что не занимаются сбором денег на проведение просмотровых мероприятий. Хоккеистов отбирают исключительно по спортивному принципу. Ранее URA.RU сообщало, что хоккейный клуб «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа подписал соглашение с защитником Андреем Банниковым. Предыдущий сезон новичок клуба провел в «Зауралье».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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