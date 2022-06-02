В ХМАО неизвестные просят деньги за место в спортшколе ХК «Югра»

Жителей ХМАО, которые устраивают детей в спортивную школу ХК «Югра», просят заплатить за попадание в команду. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
«Появились случаи, когда родственникам юных хоккеистов звонят и представляются сотрудниками ХК „Югра“. С них просят деньги за оказание поддержки при устройстве игроков в команду», — отмечается в сообщении.
В клубе также рассказали, что не занимаются сбором денег на проведение просмотровых мероприятий. Хоккеистов отбирают исключительно по спортивному принципу.
Ранее URA.RU сообщало, что хоккейный клуб «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа подписал соглашение с защитником Андреем Банниковым. Предыдущий сезон новичок клуба провел в «Зауралье».
Жителей ХМАО, которые устраивают детей в спортивную школу ХК «Югра», просят заплатить за попадание в команду. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. «Появились случаи, когда родственникам юных хоккеистов звонят и представляются сотрудниками ХК „Югра“. С них просят деньги за оказание поддержки при устройстве игроков в команду», — отмечается в сообщении. В клубе также рассказали, что не занимаются сбором денег на проведение просмотровых мероприятий. Хоккеистов отбирают исключительно по спортивному принципу. Ранее URA.RU сообщало, что хоккейный клуб «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа подписал соглашение с защитником Андреем Банниковым. Предыдущий сезон новичок клуба провел в «Зауралье».