Жителя ХМАО исключили из числа участников экстремального шоу

Имена участников шоу засекречены до начала съемок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания», которое будут снимать летом в Ханты-Мансийском автономном округе, выбыл один из участников. Об этом сообщается в группе шоу в соцсети «ВКонтакте».

«Один человек был дисквалифицирован за разглашение информации о том, что вошел в основной состав участников реалити-шоу. По условиям проекта этого делать нельзя», — отмечается в сообщении.

Югорчанина уведомили о дисквалификации, его место занял человек из резервного состава. Имена участников проекта не разглашаются до начала съемок, то есть до 2 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что победитель реалити-шоу «Тайга», которое будет сниматься в ХМАО, получит 100 тысяч рублей. Участники должны выживать в экстремальных условиях в течение пяти дней. Мероприятие пройдет на территории Кондинского района.