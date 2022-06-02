02 июня 2022

Жителя ХМАО исключили из числа участников экстремального шоу

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, поляна, заповедник, природа, тайга
Имена участников шоу засекречены до начала съемок Фото:

Из реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания», которое будут снимать летом в Ханты-Мансийском автономном округе, выбыл один из участников. Об этом сообщается в группе шоу в соцсети «ВКонтакте».

«Один человек был дисквалифицирован за разглашение информации о том, что вошел в основной состав участников реалити-шоу. По условиям проекта этого делать нельзя», — отмечается в сообщении.

Югорчанина уведомили о дисквалификации, его место занял человек из резервного состава. Имена участников проекта не разглашаются до начала съемок, то есть до 2 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что победитель реалити-шоу «Тайга», которое будет сниматься в ХМАО, получит 100 тысяч рублей. Участники должны выживать в экстремальных условиях в течение пяти дней. Мероприятие пройдет на территории Кондинского района.

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Из реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания», которое будут снимать летом в Ханты-Мансийском автономном округе, выбыл один из участников. Об этом сообщается в группе шоу в соцсети «ВКонтакте». «Один человек был дисквалифицирован за разглашение информации о том, что вошел в основной состав участников реалити-шоу. По условиям проекта этого делать нельзя», — отмечается в сообщении. Югорчанина уведомили о дисквалификации, его место занял человек из резервного состава. Имена участников проекта не разглашаются до начала съемок, то есть до 2 августа. Ранее URA.RU сообщало, что победитель реалити-шоу «Тайга», которое будет сниматься в ХМАО, получит 100 тысяч рублей. Участники должны выживать в экстремальных условиях в течение пяти дней. Мероприятие пройдет на территории Кондинского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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