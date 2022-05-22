У жителей ХМАО есть шанс получить 100 тысяч за 5 дней в тайге. Условия

23 мая 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

В тайге участникам нужно продержаться 5 дней Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Победитель экстремального реалити-шоу «Тайга», которое будет сниматься в ХМАО, получит 100 тысяч рублей, если сумеет пять дней выжить в лесу и выполнить все задания. Об этом URA.RU рассказал организатор проекта Александр Иванов. «Две команды будут сформированы по десять человек, которые будут между собой ежедневно состязаться в испытаниях, зарабатывать баллы. И затем будет итоговое индивидуальное испытание и полученные баллы помогут занять более выгодную позицию», — сообщил URA.RU Иванов. По условиям конкурса участники должны выживать в экстремальных условиях в течение пяти дней. Лагеря, в которых будут проживать конкурсанты, будут охраняться охотниками. Само же мероприятие пройдет на территории Кондинского района в ХМАО. «У нас все должны быть с прививками от клещей и ковида. Плюс будут дежурить несколько спасателей, медики и психолог», — добавил Александр Иванов. В проекте уже появился первый участник, еще 19 редакционная коллегия выбирает. Полный список участников должен появиться на сайте проекта 26 мая. Деньги на проведение мероприятия получены из окружного бюджета по гранту губернатора. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО появится собственное реалити-шоу. На конкурс заявилось почти полтысячи человек.

Победитель экстремального реалити-шоу «Тайга», которое будет сниматься в ХМАО, получит 100 тысяч рублей, если сумеет пять дней выжить в лесу и выполнить все задания. Об этом URA.RU рассказал организатор проекта Александр Иванов. «Две команды будут сформированы по десять человек, которые будут между собой ежедневно состязаться в испытаниях, зарабатывать баллы. И затем будет итоговое индивидуальное испытание и полученные баллы помогут занять более выгодную позицию», — сообщил URA.RU Иванов. По условиям конкурса участники должны выживать в экстремальных условиях в течение пяти дней. Лагеря, в которых будут проживать конкурсанты, будут охраняться охотниками. Само же мероприятие пройдет на территории Кондинского района в ХМАО. «У нас все должны быть с прививками от клещей и ковида. Плюс будут дежурить несколько спасателей, медики и психолог», — добавил Александр Иванов. В проекте уже появился первый участник, еще 19 редакционная коллегия выбирает. Полный список участников должен появиться на сайте проекта 26 мая. Деньги на проведение мероприятия получены из окружного бюджета по гранту губернатора. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО появится собственное реалити-шоу. На конкурс заявилось почти полтысячи человек.