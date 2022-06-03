США потребовали наказать Венгрию за отказ от нефтяного эмбарго

03 июня 2022 в 10:02 Размер текста - 17 +

Власти США намерены заставить Венгрию ввести антироссийские санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Госдепартамент США должен ввести санкции против Венгрии из-за ее отказа объявить эмбарго на российскую нефть. С соответствующим предложением обратился член палаты представителей США Раджа Кришнамурти в своем письме к госсекретарю Энтони Блинкену. «Особенно меня беспокоит продолжающееся противодействие Венгрии нефтяному эмбарго ЕС, и я убедительно прошу вас (Энтони Блинкена — прим. URA.RU) рассмотреть все возможные инструменты, в том числе санкции, чтобы достичь с Венгрией окончательной договоренности по запрету российской нефти», — заявил конгрессмен. Текст письма появился в распоряжении редакции RT. Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ после начала специальной операции РФ на Украине. Однако согласование нового пакета антироссийских ограничений затянулось в связи с отказом некоторых государств поддержать полный запрет на импорт российской нефти. Так, например, Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране полную финансовую безопасность. Там же сравнили эмбарго на российскую нефть с «ядерной бомбой» для экономики страны, передает «Национальная служба новостей». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Госдепартамент США должен ввести санкции против Венгрии из-за ее отказа объявить эмбарго на российскую нефть. С соответствующим предложением обратился член палаты представителей США Раджа Кришнамурти в своем письме к госсекретарю Энтони Блинкену. «Особенно меня беспокоит продолжающееся противодействие Венгрии нефтяному эмбарго ЕС, и я убедительно прошу вас (Энтони Блинкена — прим. URA.RU) рассмотреть все возможные инструменты, в том числе санкции, чтобы достичь с Венгрией окончательной договоренности по запрету российской нефти», — заявил конгрессмен. Текст письма появился в распоряжении редакции RT. Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ после начала специальной операции РФ на Украине. Однако согласование нового пакета антироссийских ограничений затянулось в связи с отказом некоторых государств поддержать полный запрет на импорт российской нефти. Так, например, Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране полную финансовую безопасность. Там же сравнили эмбарго на российскую нефть с «ядерной бомбой» для экономики страны, передает «Национальная служба новостей».