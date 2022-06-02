Экс-полицейского в ЯНАО накажут за взятки и мошенничество

По информации прокуратуры ЯНАО, экс-полицейскому светит до 8 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инспектора ДПС из Ноябрьска накажут за взятки и мошенничество, которое он совершал, пользуясь служебным положением. Как сообщает пресс-служба окружного управления СК, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд.

Инцидент произошел в 2021 году. «По данным следствия, двое представителей коммерческой организации, вступив в преступный сговор, предложили знакомому инспектору ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Ноябрьску за денежное вознаграждение организовывать и обеспечивать при отсутствии специальных разрешений беспрепятственный проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, находившихся в пользовании общества с ограниченной ответственностью, по автомобильным дорогам ЯНАО», — говорится в сообщении.

За содействие сотрудник ДПС на протяжении нескольких месяцев получал вознаграждение. За каждую «сделку» работнику Госавтоинспекции платили от 10 до 15 тысяч рублей. При этом обвиняемый, пользуясь служебным положением вводил людей в заблуждение. Никаких действий, которые входят в его полномочия он не делал. Большегрузы приезжали в Ноябрьск беспрепятственно. «За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет», — добавили в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО.

Ранее сообщалось, что инспектор ГИБДД из ЯНАО брал взятки, не выполняя обещаний. Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО.

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