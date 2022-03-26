Инспектор ГИБДД из ЯНАО брал взятки, не выполняя обещаний

Инспектор ГИБДД получал взятки до 15 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Ноябрьск (ЯНАО) сотрудник ГИБДД обвиняется в получении взятки. Как сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО, инспектор за вознаграждение обеспечил беспрепятственный проезд для крупногабаритных машин коммерческой организации, а также обманывал взяткодателей.

«В городе Ноябрьск двое представителей коммерческой организации, вступив в преступный сговор, предложили знакомому инспектору ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Ноябрьску организовывать и обеспечивать при отсутствии специальных разрешений беспрепятственный проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам ЯНАО. За что мужчины передавали сотруднику полиции денежные средства в размере от 10 до 15 тысяч рублей», — говорится в сообщении следователей.

Было добавлено, что инспектор ГИБДД периодически сообщал взяткодателям недостоверную информацию, о том что он использовал служебное положение и обеспечил беспрепятственный проезд их транспорту. Также в ходе предварительного следствия, был выявлен еще один эпизод когда обвиненный действительно не пресек правонарушение водителей грузовых автомобилей и обеспечил им движение по дороге, без специальных разрешений. За это он также получил от представителей коммерческой организации вознаграждение в виде взятки в размере 15 тысяч рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО. Инспектора ГИБДД обвиняют в мошенничестве, с использованием служебного положения и получении взятки. Суд и избрал меру пресечения в виде залога, и запрет на выход из дома в определенные периоды времени. В отношении взяткодателей было возбужденно уголовное дело по факту дачи взятки.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выросло число коррупционных преступлений. Как сообщил заместитель начальника УМВД РФ по ЯНАО Игорь Романюк, в округе самый большой средний размер взяток — 2 миллиона 527 тысяч рублей. Также ранее сообщалось о раскрытии коррупционной сети инспекторов ГИБДД в Пуровском районе (ЯНАО).

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