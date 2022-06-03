РБК: Минстрой России предложил делать дома из стали

Минстрой РФ подготовил проект «дорожной карты», который позволит загрузить металлургические предприятия благодаря строительству домов на стальном каркасе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, который ведомство разослало заинтересованным госучреждениям и организациям. Власти планируют изменить строительные и пожарные нормы.
«Цель реализации плана — остановить наблюдаемое снижение спроса на сталь и обеспечить его быстрое восстановление», — приводит РБК слова представителя компании Evraz. Она среди прочих участвовала в разработке документа.
Дополнительной загрузки предприятий власти планируют добиться, расширив применение металлоконструкций в строительстве. План, подготовленный Минстроем, рассчитан на 2022—2026 годы. В пресс-службе Минпромторга отметили, что проект позволит увеличить потребление листового и сортового проката и труб.
К концу года планируют разработать специальные правила по проектированию жилья на стальном каркасе, а также «оптимизировать» требования к огнестойкости несущих стальных конструкций. При этом необходимо сохранить уровень безопасности.
Пилотный проект 17-этажного жилого дома на стальном каркасе разработают осенью 2022 года. К 2023 году будут готовы типовые проекты подобных зданий. Данный тип строительства, говорится в плане, позволит сократить сроки возведения домов в два-три раза по сравнению с монолитным строительством. Строить такое жилье собираются в рамках реновации, а также при расселении аварийных и ветхих домов.
Минстрой РФ подготовил проект «дорожной карты», который позволит загрузить металлургические предприятия благодаря строительству домов на стальном каркасе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, который ведомство разослало заинтересованным госучреждениям и организациям. Власти планируют изменить строительные и пожарные нормы. «Цель реализации плана — остановить наблюдаемое снижение спроса на сталь и обеспечить его быстрое восстановление», — приводит РБК слова представителя компании Evraz. Она среди прочих участвовала в разработке документа. Дополнительной загрузки предприятий власти планируют добиться, расширив применение металлоконструкций в строительстве. План, подготовленный Минстроем, рассчитан на 2022—2026 годы. В пресс-службе Минпромторга отметили, что проект позволит увеличить потребление листового и сортового проката и труб. К концу года планируют разработать специальные правила по проектированию жилья на стальном каркасе, а также «оптимизировать» требования к огнестойкости несущих стальных конструкций. При этом необходимо сохранить уровень безопасности. Пилотный проект 17-этажного жилого дома на стальном каркасе разработают осенью 2022 года. К 2023 году будут готовы типовые проекты подобных зданий. Данный тип строительства, говорится в плане, позволит сократить сроки возведения домов в два-три раза по сравнению с монолитным строительством. Строить такое жилье собираются в рамках реновации, а также при расселении аварийных и ветхих домов.