РБК: Минстрой России предложил делать дома из стали

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Построить дом на стальном каркасе можно в два-три раза быстрее, говорится в документе Фото:

Минстрой РФ подготовил проект «дорожной карты», который позволит загрузить металлургические предприятия благодаря строительству домов на стальном каркасе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, который ведомство разослало заинтересованным госучреждениям и организациям. Власти планируют изменить строительные и пожарные нормы.

«Цель реализации плана — остановить наблюдаемое снижение спроса на сталь и обеспечить его быстрое восстановление», — приводит РБК слова представителя компании Evraz. Она среди прочих участвовала в разработке документа.

Дополнительной загрузки предприятий власти планируют добиться, расширив применение металлоконструкций в строительстве. План, подготовленный Минстроем, рассчитан на 2022—2026 годы. В пресс-службе Минпромторга отметили, что проект позволит увеличить потребление листового и сортового проката и труб.

К концу года планируют разработать специальные правила по проектированию жилья на стальном каркасе, а также «оптимизировать» требования к огнестойкости несущих стальных конструкций. При этом необходимо сохранить уровень безопасности.

Пилотный проект 17-этажного жилого дома на стальном каркасе разработают осенью 2022 года. К 2023 году будут готовы типовые проекты подобных зданий. Данный тип строительства, говорится в плане, позволит сократить сроки возведения домов в два-три раза по сравнению с монолитным строительством. Строить такое жилье собираются в рамках реновации, а также при расселении аварийных и ветхих домов.

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Минстрой РФ подготовил проект «дорожной карты», который позволит загрузить металлургические предприятия благодаря строительству домов на стальном каркасе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, который ведомство разослало заинтересованным госучреждениям и организациям. Власти планируют изменить строительные и пожарные нормы. «Цель реализации плана — остановить наблюдаемое снижение спроса на сталь и обеспечить его быстрое восстановление», — приводит РБК слова представителя компании Evraz. Она среди прочих участвовала в разработке документа. Дополнительной загрузки предприятий власти планируют добиться, расширив применение металлоконструкций в строительстве. План, подготовленный Минстроем, рассчитан на 2022—2026 годы. В пресс-службе Минпромторга отметили, что проект позволит увеличить потребление листового и сортового проката и труб. К концу года планируют разработать специальные правила по проектированию жилья на стальном каркасе, а также «оптимизировать» требования к огнестойкости несущих стальных конструкций. При этом необходимо сохранить уровень безопасности. Пилотный проект 17-этажного жилого дома на стальном каркасе разработают осенью 2022 года. К 2023 году будут готовы типовые проекты подобных зданий. Данный тип строительства, говорится в плане, позволит сократить сроки возведения домов в два-три раза по сравнению с монолитным строительством. Строить такое жилье собираются в рамках реновации, а также при расселении аварийных и ветхих домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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